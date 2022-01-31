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Клишас прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Клишас прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости - РИА Новости, 31.01.2022
Клишас прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Без серьезных статистических прогнозов по возможному снижению смертности на дорогах парламент не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости до... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:22
2022-01-31T16:22
2022-01-31T16:22
общество
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совет федерации рф
максим ликсутов
андрей клишас
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Без серьезных статистических прогнозов по возможному снижению смертности на дорогах парламент не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%, заявил ранее в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы готовы внимательно рассмотреть статистические данные дептранса Москвы, которые покажут, что данная мера направлена на снижение смертности на дорогах. Без достаточных оснований провести такое решение через парламент невозможно", - заявил Клишас.Нештрафуемый порог превышения скорости - 20 километров в час, которые не облагаются штрафом за превышение скорости. Ранее данный вопрос неоднократно обсуждался, в том числе на уровне правительства.
https://ria.ru/20220131/skorost-1770323908.html
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общество, москва, совет федерации рф, максим ликсутов , андрей клишас
Клишас прокомментировал идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Сенатор Клишас: для снижения нештрафуемого порога скорости нужны данные по смертности