https://ria.ru/20220131/kiev-1770372089.html

Захарова призвала Киев помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии

Захарова призвала Киев помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии - РИА Новости, 31.01.2022

Захарова призвала Киев помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии

Киевский режим, слушая американских политиков, должен помнить о судьбе Ирака, Сирии, Ливии и других государств, куда вторгались США, считает официальный... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:31

2022-01-31T19:31

2022-01-31T19:43

ирак

калифорния

судан

содружество

министерство обороны сша

уэсли кларк

в мире

сирия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Киевский режим, слушая американских политиков, должен помнить о судьбе Ирака, Сирии, Ливии и других государств, куда вторгались США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот так, цинично и хамски они (американские политики - ред.) идут по миру, ломая судьбы и оставляя после себя смерть и хаос. Киевский режим должен понимать, что даже если его деятелям так хочется стать соучастниками этого запредельного уродства, то им и эта роль кураторами не отведена. В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин "сопутствующий ущерб", - написала Захарова в своем Telegram.Она пояснила, что когда Киев "слушает американских политиков", "потребляет англосаксонские СМИ", а также "внимает тем, кто выполняет функции их бэк-вокала", следует вспомнить выступление "четырёхзвёздного" генерала армии сухопутных войск США в отставке, командующего Генштабом союзных государств Европы с 1997 по 2000 годов Уэсли Кларка в Клубе Содружества Калифорнии в 2007 году с докладом на тему "Время для лидерства: во имя долга, чести, страны".Захарова привела цитату Кларка: "Однажды я был в Пентагоне, и представитель Генштаба позвал меня к себе в кабинет и сказал, что хочет, чтобы я знал, что мы собираемся атаковать Ирак. Я спросил, почему. Он ответил: "Мы не знаем". Я спросил, свяжут ли они Саддама с 11 сентября? Он ответил: "Нет". <...> Я вернулся в Пентагон через шесть недель и увидел его. Я спросил его почему мы атаковали Ирак. Мы продолжим его атаковать? Он сказал, что всё ещё хуже. Он взял лист бумаги со стола и сказал, что только получил эту служебную записку из Министерства обороны. В ней говорится, что мы будем атаковать и уничтожать правительства в 7 государствах в течение пяти лет. Мы начнём с Ирака, продолжим в Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. <...> Это поразительно! Задача военных - начинать войны, сменять правительства, а не предотвращать конфликты. Мы будем вторгаться в другие страны".

https://ria.ru/20220131/sosuschestvovanie-1770370038.html

https://ria.ru/20220131/peregovory-1770324291.html

ирак

калифорния

судан

сирия

ливия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, калифорния, судан, содружество , министерство обороны сша, уэсли кларк, в мире, сирия, ливия, сша