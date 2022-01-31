https://ria.ru/20220131/kholesterin-1770296522.html

Назван способ выявить опасное заболевание по ногам

Названы два неожиданных признака высокого уровня холестерина - РИА Новости, 31.01.2022

Назван способ выявить опасное заболевание по ногам

Повышенный уровень холестерина, с которым сталкиваются люди, склонные к малоподвижному образу жизни и неправильному питанию, можно определить самостоятельно по... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:17

2022-01-31T13:17

2022-01-31T15:22

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здоровый образ жизни (зож)

холестерин

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Повышенный уровень холестерина, с которым сталкиваются люди, склонные к малоподвижному образу жизни и неправильному питанию, можно определить самостоятельно по двум признакам на ногах, пишет The Sun."Если вы заметили, что ногти на ногах стали хрупкими или замедлился их рост, но при этом никаких других изменений в образе жизни не произошло, это повод провериться", — утверждает издание.Как отметили специалисты из Британского фонда сердца, причина этого — затрудненное поступление к ногам крови из-за высокого уровня холестерина.Второй фактор, который должен настораживать, — изменение внешнего вида кожи, говорящее о недостаточном притоке крови."При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют", — уточняется в материале.В группу риска повышенного холестерина также входят люди, страдающие от гипертонии и диабета, подытожили авторы статьи.

https://ria.ru/20211226/kholesterin-1765531565.html

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html

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здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож), холестерин