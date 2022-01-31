https://ria.ru/20220131/karta-1770243169.html
Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом
Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом - РИА Новости, 31.01.2022
Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом
Оплата банковской картой заработает на всех турникетах в метро Москвы летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:24
2022-01-31T06:24
2022-01-31T06:26
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оплата банковской картой заработает на всех турникетах в метро Москвы летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Еще одна задача - летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты", - сказал Ликсутов.Он напомнил, что оплата проезда банковскими картами в метро Москвы заработала в 2016 году."Тогда примерно тысяча человек в день оплачивали проезд, прикладывая банковские карты либо телефон. И теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам", - отметил заммэра.Он добавил, что москвичи мгновенно реагируют на все инновации, которые им удобны, и этим очень сильно отличаются от других жителей Европы - своим прогрессивным подходом ко всему новому."Мы говорили с коллегами из Берлина, у них на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но очень маленький процент людей ей пользуется", - рассказал Ликсутов.Заммэра отметил, что новое оборудование на всех турникетах, которое планируется поставить, будет изготовлено российскими производителями, будет использоваться российское ПО.
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общество, москва, максим ликсутов
06:24 31.01.2022 (обновлено: 06:26 31.01.2022)
Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом
Заммэра Ликсутов: все турникеты метро Москвы должны будут принимать банковские карты летом
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Оплата банковской картой заработает на всех турникетах в метро Москвы
летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
.
"Еще одна задача - летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты", - сказал Ликсутов.
Он напомнил, что оплата проезда банковскими картами в метро Москвы заработала в 2016 году.
"Тогда примерно тысяча человек в день оплачивали проезд, прикладывая банковские карты либо телефон. И теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам", - отметил заммэра.
Он добавил, что москвичи мгновенно реагируют на все инновации, которые им удобны, и этим очень сильно отличаются от других жителей Европы
- своим прогрессивным подходом ко всему новому.
"Мы говорили с коллегами из Берлина, у них на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но очень маленький процент людей ей пользуется", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что новое оборудование на всех турникетах, которое планируется поставить, будет изготовлено российскими производителями, будет использоваться российское ПО.