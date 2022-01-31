https://ria.ru/20220131/karta-1770243169.html

Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом

Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом - РИА Новости, 31.01.2022

Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом

Оплата банковской картой заработает на всех турникетах в метро Москвы летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T06:24

2022-01-31T06:24

2022-01-31T06:26

общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оплата банковской картой заработает на всех турникетах в метро Москвы летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Еще одна задача - летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты", - сказал Ликсутов.Он напомнил, что оплата проезда банковскими картами в метро Москвы заработала в 2016 году."Тогда примерно тысяча человек в день оплачивали проезд, прикладывая банковские карты либо телефон. И теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам", - отметил заммэра.Он добавил, что москвичи мгновенно реагируют на все инновации, которые им удобны, и этим очень сильно отличаются от других жителей Европы - своим прогрессивным подходом ко всему новому."Мы говорили с коллегами из Берлина, у них на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но очень маленький процент людей ей пользуется", - рассказал Ликсутов.Заммэра отметил, что новое оборудование на всех турникетах, которое планируется поставить, будет изготовлено российскими производителями, будет использоваться российское ПО.

https://ria.ru/20220123/moskva-1769129730.html

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общество, москва, максим ликсутов