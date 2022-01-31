Глава Минобороны Испании прокомментировала отправку кораблей в Черное море
Глава Минобороны Испании Роблес: отправку кораблей в Черное море слишком "драматизировали"
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
МАДРИД, 31 янв – РИА Новости. Отправку испанских кораблей в Черное море в связи с ситуацией вокруг Украины в стране "слишком драматизировали", речь идет об обычном участии в операциях НАТО, сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
"Этот сценарий (отправка военных подразделений НАТО на территорию Украины. – ред.) никогда не рассматривался. В (уставе – ред.) НАТО есть статья пять – когда происходит нападение на страну-члена, остальные должны ответить. Но в этом случае Украина не страна, которая входит в НАТО. И этот сценарий – чтобы испанские войска были на Украине – вообще не ставился никогда. Думаю, что слишком драматизировали", - сказала Роблес в интервью радиостанции Onda Cero.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине нет.
По словам министра, чрезмерное внимание к новости об испанских кораблях было вызвано тем, что "(многие в стране - ред.) не знают, каково участие Испании в НАТО". "Миссии, которые сейчас были ускорены, были предусмотрены ранее Испанией как серьезным и надежным членом НАТО. Испания на протяжении многих лет участвует в постоянных морских группах, которые находятся в Средиземном море", - напомнила Роблес. Именно в рамках этой миссии сейчас находятся в плавании сторожевой корабль Meteoro, фрегат Blas de Lezo и тральщик Sella, пояснила она.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания в связи с ситуацией вокруг Украины ускорила отправку в Черное море военных кораблей в рамках миссии НАТО. Также она сообщила, что Испания может принять участие в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, если такое решение будет принято. Министр сказала, что Испания всегда участвует во всех развертываниях, которые организует НАТО, при этом она призвала к деэскалации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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