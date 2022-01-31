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Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во Флориде
Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во Флориде - РИА Новости, 31.01.2022
Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во Флориде
Похолодание в американском штате Флориде привело к тому, что игуаны замерзают и в оцепенении могут падать с деревьев, сообщили местные метеорологи. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T06:47
2022-01-31T06:47
2022-01-31T06:47
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Похолодание в американском штате Флориде привело к тому, что игуаны замерзают и в оцепенении могут падать с деревьев, сообщили местные метеорологи."Игуаны - хладнокровные. Они замедляются или становятся неподвижны, когда температура падает до 40 градусов (по Фаренгейту, чуть более 4 градусов по Цельсию - ред.) и ниже. Они могут падать с деревьев, но они не умерли", - говорится в сообщении в Twitter подразделения Национальной метеорологической службы США (NWS) по Майами и Южной Флориде.Как пояснила зоолог Стейси Коэн в эфире телеканала WPBF, игуаны спят на ветвях деревьев, когда становится холодно, они больше не могут держаться и потому часто падают.Столбик термометра в воскресенье в Южной Флориде опускался до примерно минус 4 градусов по Цельсию. В ближайшие дни в штате должно стать теплее.Природный катаклизм, в полосе которого оказались порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролине и направился вдоль атлантического побережья на север - через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии.
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в мире, сша, флорида
Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во Флориде
Метеорологи сообщили, что похолодание во Флориде может привести к "игуанопаду"