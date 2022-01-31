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В аэропорту Пулково обнаружили муляж гранаты
В аэропорту Пулково обнаружили муляж гранаты - РИА Новости, 31.01.2022
В аэропорту Пулково обнаружили муляж гранаты
Специалисты ОМОН Росгвардии в аэропорту Пулково в Петербурге обследовали подозрительный предмет из багажа пассажира, который оказался макетом гранаты РГД-5,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:19
2022-01-31T14:19
2022-01-31T14:19
происшествия
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пулково (аэропорт)
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Специалисты ОМОН Росгвардии в аэропорту Пулково в Петербурге обследовали подозрительный предмет из багажа пассажира, который оказался макетом гранаты РГД-5, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии."После вскрытия багажной сумки специалисты ОМОН осмотрели обнаруженный предмет и установили, что это макет гранаты РГД-5, не представляющий опасности. Его передали транспортным полицейским", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, информация об обнаружении подозрительного предмета в одной из сумок пассажира поступила в понедельник в 8.15.
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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В аэропорту Пулково обнаружили муляж гранаты
Специалисты ОМОН Росгвардии обнаружили муляж гранаты в аэропорту Пулково в Петербурге