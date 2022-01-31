https://ria.ru/20220131/gonkong-1770253148.html

Глава бюро по внутренним делам Гонконга уволился после участия в вечеринке

Глава бюро по внутренним делам Гонконга уволился после участия в вечеринке - РИА Новости, 31.01.2022

Глава бюро по внутренним делам Гонконга уволился после участия в вечеринке

Начальник бюро по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй (Сюй Инвэй) в понедельник подал в отставку после участия в скандальной вечеринке на фоне пандемии... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:18

2022-01-31T09:18

2022-01-31T09:18

распространение коронавируса

в мире

гонконг

всекитайское собрание народных представителей

кэрри лэм

омикрон-штамм коронавируса

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ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Начальник бюро по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй (Сюй Инвэй) в понедельник подал в отставку после участия в скандальной вечеринке на фоне пандемии COVID-19."Сегодня (31 января) я подал заявление об отставке на имя главы администрации Гонконга и намерен покинуть пост сегодня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства.В своем заявлении Каспар Цуй отметил, что участие в вечеринке было "неверным решением". Он занимал пост начальника бюро по внутренним делам Гонконга с апреля 2020 года.В начале января в Гонконге разогрелся скандал вокруг вечеринки в честь дня рождения высокопоставленного чиновника Уитмана Хуна, который является делегатом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) от Гонконга. На масштабном праздновании, которое состоялось в одном из ресторанов города, присутствовало не менее 170 гостей. Как сообщалось, среди гостей, в частности, были не менее 20 новоизбранных членов Законодательного совета, а также начальник бюро по внутренним делам Гонконга. Празднование проходило на фоне ухудшения эпидемиологической обстановке в Гонконге, чем вызвало бурную реакцию со стороны общества и властей, учитывая еще и тот факт, что у двоих гостей был выявлен коронавирус.Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм временно отстранила от работы тринадцать высокопоставленных чиновников, которые присутствовали на вечеринке, на время их 21-дневного карантина, а также приказала провести расследование в их отношении.Чиновники проходили карантин за счет своего отпуска. Все гости, присутствовавшие на праздновании дня рождения, также были обязаны пройти 21-дневный карантин.С начала пандемии в Гонконге было выявлено 13 679 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/dzhonson-1768588848.html

https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745747983.html

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в мире, гонконг, всекитайское собрание народных представителей, кэрри лэм, омикрон-штамм коронавируса