https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770324942.html

Премьер Британии Джонсон поговорит с Путиным

Премьер Британии Джонсон поговорит с Путиным - РИА Новости, 31.01.2022

Премьер Британии Джонсон поговорит с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне визита на Украину проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, приводит слова... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:29

2022-01-31T15:29

2022-01-31T16:09

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владимир путин

борис джонсон

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне визита на Украину проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, приводит слова представителя главы правительства Reuters."Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня", — сказал он.При этом, по информации газета Mirror, Борис Джонсон и глава МИД страны Лиз Трасс уже во вторник отправятся на Украину.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор Путина с Джонсоном, сообщил, что в свое время все будут проинформированы.

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в мире, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия, дмитрий песков