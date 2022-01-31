https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770324942.html
Премьер Британии Джонсон поговорит с Путиным
Премьер Британии Джонсон поговорит с Путиным - РИА Новости, 31.01.2022
Премьер Британии Джонсон поговорит с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне визита на Украину проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, приводит слова... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:29
2022-01-31T15:29
2022-01-31T16:09
в мире
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владимир путин
борис джонсон
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне визита на Украину проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, приводит слова представителя главы правительства Reuters."Ожидается, что премьер-министр поговорит с президентом Путиным сегодня во второй половине дня", — сказал он.При этом, по информации газета Mirror, Борис Джонсон и глава МИД страны Лиз Трасс уже во вторник отправятся на Украину.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник разговор Путина с Джонсоном, сообщил, что в свое время все будут проинформированы.
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в мире, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия, дмитрий песков
15:29 31.01.2022 (обновлено: 16:09 31.01.2022)
Премьер Британии Джонсон поговорит с Путиным
Премьер Британии Джонсон 31 января переговорит с Путиным накануне визита на Украину