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Зачем Борису Джонсону война с Россией
Зачем Борису Джонсону война с Россией - РИА Новости, 31.01.2022
Зачем Борису Джонсону война с Россией
Дела британского премьер-министра на редкость плохи, если спасти его может только война, точнее — пока воображаемая война. Эту неделю Борис Джонсон намерен... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:00
2022-01-31T07:59
авторы
ирак
роман абрамович
владимир путин
евросоюз
нато
скотленд-ярд
борис джонсон
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Дела британского премьер-министра на редкость плохи, если спасти его может только война, точнее — пока воображаемая война. Эту неделю Борис Джонсон намерен посвятить России, оставив давно не приносящие радости домашние дела. Он собрался звонить Владимиру Путину, готов удвоить британский военный контингент в Эстонии и расширить пакет санкций, которые могут быть приняты Лондоном в отношении России.Озвучить грозные меры было поручено министру иностранных дел Элизабет Трасс. Глава британской дипломатии, похоже, все никак не сойдет с танка, на котором позировала у российской границы. С артиллерийской прямотой в эфире телеканала Sky News она пообещала суровую кару "любой компании, представляющей интерес для Кремля". Ведущий поинтересовался, будут ли британские власти отнимать у богатых русских лондонские дома (в Англии это любимая тема уже много лет подряд), на что Лиз Трасс многозначительно заявила: "Не исключено. Мы не собираемся сейчас детализировать, кого и как затронут санкции".Но как только вопросы стали касаться внутренней повестки, грозный министр поплыла: произнесла нечто невнятное о судьбе Северной Ирландии, которая встала ребром в отношениях с Евросоюзом, и уж совсем скомкалась, когда речь зашла о ситуации вокруг премьер-министра, лицемерно прикрывшись тем, что ее мысли сейчас всецело заняты Россией и Украиной. Как будто ее нисколько не интересует судьба главы британского кабинета, чье место теоретически она сама могла бы не без удовольствия занять.Джонсон предпринимает сейчас отчаянные попытки по собственному спасению. Скандал с вечеринками в его резиденции зашел слишком далеко, но тут на помощь премьер-министру пришла лондонская полиция. На прошлой неделе Джонсон обещал опубликовать доклад его же собственной подчиненной Сью Грей, которая расследовала "кто с кем сидел, что пил и где стоял". Все изменилось после того, как за дело неожиданно взялся Скотленд-Ярд. Главный полицейский Крессида Дик заявила, что ее подчиненные допросят даже самого премьер-министра, на что он с радостью согласился, потому что следующим требованием комиссара было детали обещанного Джонсоном доклада не выдавать, пока идет следствие. Понятно, что полицейское расследование растянется на долгие месяцы, а премьер-министру сейчас нужно время, как никогда.Наметившуюся спасительную паузу необходимо срочно заполнять, иначе для Джонсона она станет неловкой и даже губительной: избиратели уже столкнулись с зашкаливающими ценами на газ и электроэнергию, с апреля их ждет еще и повышение налогов. А в мае в Великобритании пройдут местные выборы, по результатам которых будет определена дальнейшая судьба премьера. И Джонсон с тяжелой головой окунается в российско-украинскую тему: готов отправлять на континент войска и даже засобирался в Восточную Европу сам.Со всех сторон ему дают ободряющие советы. "На этот раз Путин должен понять, что если он посмеет тронуть кого-нибудь из союзников НАТО или нейтрального члена Евросоюза, то мы будем воевать, и мы должны готовиться сейчас", — пишет в The Times Джонатан Пауэлл, бывший руководитель аппарата премьер-министра Тони Блэра. Кому бы уж, казалось, помолчать, не напоминая о том, как он сам участвовал в откровенном обмане, чтобы втянуть Британию в поход на Ирак. Методы-то ничуть не изменились — придуманные доклады разведки, масштабная кампания в прессе. За последние недели у нагнетающих страсти вокруг Украины британских журналистов истощились запасы мыслей и явно оскудел фотобанк: The Times гоняет фотографию одной и той же киевской домохозяйки с ружьем в руках, по-разному называя ее фамилию. Какая разница? Лишь бы позировала и обещала русским спуску не давать.Сегодня в антироссийской истерике бьются там, где есть серьезные электоральные проблемы. У Джонсона и Байдена с рейтингами полная беда, у Макрона выборы в апреле. Всем нужно себя срочно занять. Коллективные усилия союзников направлены на то, чтобы раскачать сомневающихся в собственных силах немцев. Стыдливо отказавшись поставлять на Украину оружие, мол, нехорошие ассоциации с серединой прошлого века, новое правительство Германии все-таки отправило туда каски. Эх, не читали они Твардовского:"Ах, ты вон как! Драться каской?Ну не подлый ли народ!Хорошо же!И тогда-то,Злость и боль забрав в кулак,Незаряженной гранатойТеркин немца — с левой — шмяк!Немец охнул и обмяк".От Германии ждут, разумеется, не касок, а того, что она откажется от "Северного потока — 2", чтобы охнуть и обмякнуть, ударив саму себя. С призывом к такому членовредительству выступают прежде всего Великобритания и США, рассчитывая решить собственные проблемы — в том числе за счет немцев.Получится ли у британского премьера увернуться от расправы среди своих, нагнетая страсти вокруг России, неизвестно. Затея уж точно не нова.Такой же прием использовала его предшественница Тереза Мэй, раскручивая тему Скрипалей и жесткого санкционного режима. Обещанная ей борьба с российским капиталом тогда бесславно и довольно глупо закончилась не выданной Роману Абрамовичу визой. Для владельца "Челси" это было что-то вроде укуса комара, сама же госпожа Мэй в итоге, всхлипывая, покинула резиденцию премьера.
https://ria.ru/20220130/peregovory-1770193158.html
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авторы, ирак, роман абрамович, владимир путин, евросоюз, нато, скотленд-ярд, борис джонсон, восточная европа, северный поток — 2, россия
08:00 31.01.2022
 

Зачем Борису Джонсону война с Россией

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Александр Хабаров
Александр Хабаров
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Дела британского премьер-министра на редкость плохи, если спасти его может только война, точнее — пока воображаемая война. Эту неделю Борис Джонсон намерен посвятить России, оставив давно не приносящие радости домашние дела. Он собрался звонить Владимиру Путину, готов удвоить британский военный контингент в Эстонии и расширить пакет санкций, которые могут быть приняты Лондоном в отношении России.
Озвучить грозные меры было поручено министру иностранных дел Элизабет Трасс. Глава британской дипломатии, похоже, все никак не сойдет с танка, на котором позировала у российской границы. С артиллерийской прямотой в эфире телеканала Sky News она пообещала суровую кару "любой компании, представляющей интерес для Кремля". Ведущий поинтересовался, будут ли британские власти отнимать у богатых русских лондонские дома (в Англии это любимая тема уже много лет подряд), на что Лиз Трасс многозначительно заявила: "Не исключено. Мы не собираемся сейчас детализировать, кого и как затронут санкции".
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России, заявили в Лондоне
Но как только вопросы стали касаться внутренней повестки, грозный министр поплыла: произнесла нечто невнятное о судьбе Северной Ирландии, которая встала ребром в отношениях с Евросоюзом, и уж совсем скомкалась, когда речь зашла о ситуации вокруг премьер-министра, лицемерно прикрывшись тем, что ее мысли сейчас всецело заняты Россией и Украиной. Как будто ее нисколько не интересует судьба главы британского кабинета, чье место теоретически она сама могла бы не без удовольствия занять.
Джонсон предпринимает сейчас отчаянные попытки по собственному спасению. Скандал с вечеринками в его резиденции зашел слишком далеко, но тут на помощь премьер-министру пришла лондонская полиция. На прошлой неделе Джонсон обещал опубликовать доклад его же собственной подчиненной Сью Грей, которая расследовала "кто с кем сидел, что пил и где стоял". Все изменилось после того, как за дело неожиданно взялся Скотленд-Ярд. Главный полицейский Крессида Дик заявила, что ее подчиненные допросят даже самого премьер-министра, на что он с радостью согласился, потому что следующим требованием комиссара было детали обещанного Джонсоном доклада не выдавать, пока идет следствие. Понятно, что полицейское расследование растянется на долгие месяцы, а премьер-министру сейчас нужно время, как никогда.
Наметившуюся спасительную паузу необходимо срочно заполнять, иначе для Джонсона она станет неловкой и даже губительной: избиратели уже столкнулись с зашкаливающими ценами на газ и электроэнергию, с апреля их ждет еще и повышение налогов. А в мае в Великобритании пройдут местные выборы, по результатам которых будет определена дальнейшая судьба премьера. И Джонсон с тяжелой головой окунается в российско-украинскую тему: готов отправлять на континент войска и даже засобирался в Восточную Европу сам.
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
Вчера, 01:42
Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву в ближайшие дни
Со всех сторон ему дают ободряющие советы. "На этот раз Путин должен понять, что если он посмеет тронуть кого-нибудь из союзников НАТО или нейтрального члена Евросоюза, то мы будем воевать, и мы должны готовиться сейчас", — пишет в The Times Джонатан Пауэлл, бывший руководитель аппарата премьер-министра Тони Блэра. Кому бы уж, казалось, помолчать, не напоминая о том, как он сам участвовал в откровенном обмане, чтобы втянуть Британию в поход на Ирак. Методы-то ничуть не изменились — придуманные доклады разведки, масштабная кампания в прессе. За последние недели у нагнетающих страсти вокруг Украины британских журналистов истощились запасы мыслей и явно оскудел фотобанк: The Times гоняет фотографию одной и той же киевской домохозяйки с ружьем в руках, по-разному называя ее фамилию. Какая разница? Лишь бы позировала и обещала русским спуску не давать.
Сегодня в антироссийской истерике бьются там, где есть серьезные электоральные проблемы. У Джонсона и Байдена с рейтингами полная беда, у Макрона выборы в апреле. Всем нужно себя срочно занять. Коллективные усилия союзников направлены на то, чтобы раскачать сомневающихся в собственных силах немцев. Стыдливо отказавшись поставлять на Украину оружие, мол, нехорошие ассоциации с серединой прошлого века, новое правительство Германии все-таки отправило туда каски. Эх, не читали они Твардовского:
"Ах, ты вон как! Драться каской?
Ну не подлый ли народ!
Хорошо же!
И тогда-то,
Злость и боль забрав в кулак,
Незаряженной гранатой
Теркин немца — с левой — шмяк!
Немец охнул и обмяк".
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
Вчера, 12:04
В Британии готовят законопроект о санкциях против любых лиц в России
От Германии ждут, разумеется, не касок, а того, что она откажется от "Северного потока — 2", чтобы охнуть и обмякнуть, ударив саму себя. С призывом к такому членовредительству выступают прежде всего Великобритания и США, рассчитывая решить собственные проблемы — в том числе за счет немцев.
Получится ли у британского премьера увернуться от расправы среди своих, нагнетая страсти вокруг России, неизвестно. Затея уж точно не нова.
Такой же прием использовала его предшественница Тереза Мэй, раскручивая тему Скрипалей и жесткого санкционного режима. Обещанная ей борьба с российским капиталом тогда бесславно и довольно глупо закончилась не выданной Роману Абрамовичу визой. Для владельца "Челси" это было что-то вроде укуса комара, сама же госпожа Мэй в итоге, всхлипывая, покинула резиденцию премьера.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
Вчера, 16:41
Климов прокомментировал идею об изъятии Лондоном собственности "олигархов"
 
АвторыИракРоман АбрамовичВладимир ПутинЕвросоюзНАТОСкотленд-ЯрдБорис ДжонсонВосточная ЕвропаСеверный поток — 2Россия
 
 
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