07:33 31.01.2022 (обновлено: 07:35 31.01.2022)
Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру
Глава ЛНР Пасечник: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее глава ЛНР заявил, что Центральное разведывательное управление США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения.
"Когда НАТО придется уйти из Украины, они оставят после себя скопище диверсантов-подпольщиков, чтобы потом координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране не позволяя вернуться украинцам к мирной человеческой жизни", - заявил Пасечник.
Глава ЛНР напомнил, что Киев, приняв закон о национальном сопротивлении, еще и легализовал обученных США диверсантов, а также наделил их правом использовать не только стрелковое оружие, но и более тяжелое вооружение, которое "Запад активно завозит на Украину".
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.