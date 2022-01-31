https://ria.ru/20220131/diversanty-1770246251.html

Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру

Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру - РИА Новости, 31.01.2022

Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру

Подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО, заявил в интервью РИА РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T07:33

2022-01-31T07:33

2022-01-31T07:35

в мире

украина

нато

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни даже после ухода НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее глава ЛНР заявил, что Центральное разведывательное управление США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения.Глава ЛНР напомнил, что Киев, приняв закон о национальном сопротивлении, еще и легализовал обученных США диверсантов, а также наделил их правом использовать не только стрелковое оружие, но и более тяжелое вооружение, которое "Запад активно завозит на Украину".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770238300.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, нато, луганская народная республика