https://ria.ru/20220131/derevo-1770336454.html
В Белгородской области двое рабочих погибли из-за упавшего на них дерева
В Белгородской области двое рабочих погибли из-за упавшего на них дерева - РИА Новости, 31.01.2022
В Белгородской области двое рабочих погибли из-за упавшего на них дерева
Двое рабочих погибли в Белгородской области после того, как на них упала отпиленная часть ствола дерева, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:30
2022-01-31T16:30
2022-01-31T16:30
происшествия
белгородская область
старый оскол
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Двое рабочих погибли в Белгородской области после того, как на них упала отпиленная часть ствола дерева, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.По предварительным данным, 31 января по заявке жильцов многоквартирного дома бригада рабочих МУП "Зеленстрой" занималась спиливанием верхней части деревьев около дома в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола."В ходе работ отпиленная часть ствола дерева упала на люльку, в которой находилось двое рабочих, вместе с рабочими люлька упала с высоты, спиленная часть дерева придавила упавших, что повлекло наступление смерти на месте происшествия", - говорится в сообщении.По факту гибели двух работников МУП "Зеленстрой" начата доследственная проверка. В настоящее время следователь и следователь-криминалист работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства трагедии. В организации, где работали погибшие, будет изъята документация, касающаяся соблюдения техники безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20220127/proisshestvie-1769730864.html
https://ria.ru/20220131/traktor-1770315826.html
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происшествия, белгородская область, старый оскол, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Белгородской области двое рабочих погибли из-за упавшего на них дерева
В Старом Осколе двое рабочих погибли после того, как на них упала отпиленная часть дерева