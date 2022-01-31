https://ria.ru/20220131/covid-19-1770356605.html

Проценко предположил, когда COVID-19 превратится в сезонное заболевание

Проценко предположил, когда COVID-19 превратится в сезонное заболевание - РИА Новости, 31.01.2022

Проценко предположил, когда COVID-19 превратится в сезонное заболевание

COVID может превратиться в сезонное заболевание уже к осени, рассказал главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:55

2022-01-31T17:55

2022-01-31T18:09

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. COVID может превратиться в сезонное заболевание уже к осени, рассказал главный врач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI."Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон, а следующий сезон октябрь — ноябрь, мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией. Давайте посмотрим вперед", — сообщил Проценко.Он также выразил надежду, что COVID-19 превратится в некую "сезонную историю", которая будет контролироваться путем вакцинации, как сейчас контролируется грипп.

https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html

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