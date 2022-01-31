https://ria.ru/20220131/britaniya-1770319596.html

Посол в Лондоне подтвердил визит британского министра обороны в Москву

Посол в Лондоне подтвердил визит британского министра обороны в Москву - РИА Новости, 31.01.2022

Посол в Лондоне подтвердил визит британского министра обороны в Москву

Посол России в Великобритании Андрей Келин подтвердил, что, несмотря на агрессивную риторику Лондона в последние дни, британский глава Минобороны Бен Уоллес... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:02

2022-01-31T15:02

2022-01-31T15:02

в мире

великобритания

андрей келин

россия

бен уоллес

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин подтвердил, что, несмотря на агрессивную риторику Лондона в последние дни, британский глава Минобороны Бен Уоллес собирается в Москву. "Министр обороны также собирается в Москву", - сообщил он в эфире "Россия 24".Ранее канцелярия британского премьера сообщила, что главы МИД и Минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Также на Даунинг-стрит сообщили, что премьер Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе и отправится в регион с поездкой, чтобы "лично донести это послание". В какую страну Джонсон отправится, не уточняется.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ужесточению санкций против России. Трасс сообщила, что под санкции попадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в ЕС и США. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января. Новые британские санкции могут также затронуть активы российских энергетических компаний.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220130/peregovory-1770159755.html

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в мире, великобритания, андрей келин, россия, бен уоллес