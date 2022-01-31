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Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе - РИА Новости, 31.01.2022
Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - более 900 литров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T00:14
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экономика
восточная европа
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - более 900 литров, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости*.Мировые цены на нефть в 2021 году преимущественно росли. В начале 2022 года нефть Brent торгуется на многолетних максимумах и уже превышала 90 долларов за баррель. Вслед за ростом стоимости сырья стремительно дорожало и его производное - топливо, как в России, так и за рубежом.Россия в этом рейтинге расположилась примерно посередине - на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В топ-5 входят также Австрия, Великобритания и Дания.Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в 6 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,4 раза меньше, чем в России.Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Кроме Украины внизу рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.Эксперты РИА Рейтинг, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20220131/benzin-1770038319.html
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экономика, восточная европа, россия
00:14 31.01.2022 (обновлено: 00:19 31.01.2022)
 
Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе

Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить более 900 литров бензина

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автозаправочная станция
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - более 900 литров, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости*.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
00:17Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Мировые цены на нефть в 2021 году преимущественно росли. В начале 2022 года нефть Brent торгуется на многолетних максимумах и уже превышала 90 долларов за баррель. Вслед за ростом стоимости сырья стремительно дорожало и его производное - топливо, как в России, так и за рубежом.
"Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 920 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию", - указано в исследовании. Расчеты основаны на официальной статистике государств.
Россия в этом рейтинге расположилась примерно посередине - на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В топ-5 входят также Австрия, Великобритания и Дания.
Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в 6 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,4 раза меньше, чем в России.
Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Кроме Украины внизу рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.
Эксперты РИА Рейтинг, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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