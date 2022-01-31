https://ria.ru/20220131/benzin-1770233640.html

Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе

Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе - РИА Новости, 31.01.2022

Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе

Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - более 900 литров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T00:14

2022-01-31T00:14

2022-01-31T00:19

экономика

восточная европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155051/21/1550512158_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_024c684cf16e9a0f902369bd78e76c5b.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - более 900 литров, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости*.Мировые цены на нефть в 2021 году преимущественно росли. В начале 2022 года нефть Brent торгуется на многолетних максимумах и уже превышала 90 долларов за баррель. Вслед за ростом стоимости сырья стремительно дорожало и его производное - топливо, как в России, так и за рубежом.Россия в этом рейтинге расположилась примерно посередине - на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В топ-5 входят также Австрия, Великобритания и Дания.Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в 6 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,4 раза меньше, чем в России.Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Кроме Украины внизу рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.Эксперты РИА Рейтинг, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220131/benzin-1770038319.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/benzin-1768169188.html

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, восточная европа, россия