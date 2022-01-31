https://ria.ru/20220131/alma-aty-1770281813.html

Токаев назначил Досаева мэром Алма-Аты

Токаев назначил Досаева мэром Алма-Аты - РИА Новости, 31.01.2022

Токаев назначил Досаева мэром Алма-Аты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Алма-Аты Ерболата Досаева, который до настоящего времени возглавлял... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:21

2022-01-31T12:21

2022-01-31T13:38

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алма-ата

ерболат досаев

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом (мэром) Алма-Аты Ерболата Досаева, который до настоящего времени возглавлял Национальный банк страны, сообщила пресс-служба главы государства."Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Другим указом президент освободил от должности акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева в связи с переходом на другую работу.Досаев окончил Алма-Атинский энергетический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана. Новый глава администрации Алма-Аты возглавлял Национальный банк с февраля 2019 года. До этого в разные годы руководил министерствами финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, а также национальной экономики, занимая должность заместителя премьер-министра.Отставка главы городской администрации произошла менее через месяц после массовых беспорядков, охвативших большинство регионов страны. Массовые протесты на западе Казахстана против двукратного роста цен на сжиженный газ переросли в беспорядки, которыми, по заявлению властей, воспользовались боевики и террористы для осуществления захвата власти.Наиболее ожесточенное противостояние преступников и правоохранителей произошло в Алма-Ате. В этом крупнейшем городе республики участники нападений сожгли здание мэрии, местной резиденции президента, на некоторое время захватили аэропорт, пытались взять штурмом здание полиции и телевышку. Мародеры разграбили сотни магазинов, в том числе оружейных, кафе и других объектов бизнеса. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию при поддержке миротворческого контингента ОДКБ. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770145949.html

https://ria.ru/20220130/kazakhstan-1770193940.html

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в мире, казахстан, алма-ата, ерболат досаев, касым-жомарт токаев