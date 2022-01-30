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Почему Зеленский не может посадить Порошенко. Спросите у Блинкена
Почему Зеленский не может посадить Порошенко. Спросите у Блинкена - РИА Новости, 30.01.2022
Почему Зеленский не может посадить Порошенко. Спросите у Блинкена
Минувшая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела очень забавно. Он постоянно говорил западным журналистам о том, что паника, которую РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T09:07
2022-01-30T14:29
в мире
киев
сша
владимир зеленский
нато
петр порошенко
энтони блинкен
россия
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Минувшая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела очень забавно. Он постоянно говорил западным журналистам о том, что паника, которую они подняли вокруг фейкового "вторжения России", не имеет под собой оснований и сильно преувеличена, а они один за другим постоянно спрашивали, что он собирается делать, когда (даже не "если") Россия вторгнется. Выглядело как разговор глухого с немым.И лишь один вопрос выбился из общей канвы. Журналистка The Wall Street Journal напомнила Зеленскому призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к внутреннему единству и поинтересовалась "трудностями с бывшим президентом Петром Порошенко". Ответ Зеленского примечателен своей бессмысленностью (цитируем дословно): "Неконтролируемость ситуации внутри государства &lt;…&gt; может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть предприняты те или иные действия со стороны соседнего государства".В общем, понимай как знаешь.Не называя прямо Порошенко, Зеленский обиженно заявил: "Нет какого-то человека в государстве, поехал отдыхать — и на улицах Украины спокойствие. Возвращается человек — пришли люди в офис президента, заблокировали парламент". После чего действующий президент призвал "говорить о будущем", явно намекая на то, что Порошенко — это далекое прошлое Украины.Между тем в тот же день сравнительно недалеко от места, в котором Зеленский собрал иностранных журналистов, разворачивался откровенный фарс, именуемый "украинским правосудием". Упомянутый американской журналисткой и не упомянутый президентом Петр Порошенко собрал массовку для того, чтобы давить на апелляционный суд, который должен был пересмотреть решение судебного органа первой инстанции по делу о "государственной измене" экс-главы государства. Напомним, то решение было очень "жестким": по обвинениям, тянущим на 15-летнее заключение, Порошенко был выпущен "под личное обязательство".Также напомним, что спасением экс-президента лично занимался госсекретарь Блинкен. Он внезапно прилетел в Киев 19 января, ради чего судебное заседание по делу Порошенко также перенесли на этот день. Никто не знает, что сказал или показал глава Госдепа Зеленскому, но к вечеру абсолютно "независимый" киевский судья отпустил бывшего президента, а нынешний глава украинской державы появился на публике с путаными комментариями и таким видом, будто бы его весь день заставляли носить тяжести.В минувшую же пятницу этот фарс получил достойное продолжение: апелляционный суд не состоялся в связи с тем, что по неизвестным причинам материалы дела… не дошли до него. Для справки: от одного суда до другого — 15 минут езды на машине. Видимо, уголовные дела по обвинению бывших президентов Украины в госизмене такая рутинная процедура, что судебные клерки просто замотались и забыли об этом.Суд-то перенесли на 11 февраля, но из того, как задорно протекает это шоу, можно уже сделать вывод о том, что американцы попросту прогнули Зеленского, потребовав не трогать своего предшественника. В принципе, никто этого не скрывал, подобные призывы звучали и публично. Обосновывались они необходимостью "единства украинской элиты перед лицом российской агрессии". Примечательно, что эти же призывы к "единству" озвучивал и сам Порошенко, перемежая их унизительными оскорблениями в адрес действующего президента и его команды.Одновременно в западных СМИ началась довольно активная кампания по защите и даже героизации Порошенко. Достаточно сказать, что военкор The Times Энтони Лойд, который без устали ведет репортажи из окопов "российско-украинского фронта" в Донбассе, внезапно выбрался из них для пафосного интервью с бывшим президентом, озаглавив материал: "Украина должна действовать как Черчилль, чтобы противостоять России". Автор утверждает, что дело Порошенко "рискует расколоть Украину". Само собой, он скрыл от британских читателей тот факт, что экс-президент имеет рекордный антирейтинг среди украинского населения и, соответственно, его арест подавляющее большинство восприняло бы с радостью и восторгом.Видимо, авторы этого пиар-материала подсказали Порошенко и прием, который должен бы подействовать на Бориса Джонсона, собирающегося на днях прибыть в Киев. Поскольку британский премьер известен своей фанатичной преданностью памяти Уинстона Черчилля и старается копировать того, The Times вложила в уста Порошенко такие слова: "Черчилль — мой пример в этой ситуации. В начале Второй мировой войны он был наиболее активен и критичен по отношению к своим оппонентам, но он создал кабинет национального единства. &lt;…&gt; Зеленский — мой оппонент, но Путин — враг Украины. Я готов подставить свое плечо правительству, президенту, чтобы поддержать Украину". Эдакий Петро Черчилль!После таких пассажей не приходится сомневаться в том, что высокий британский гость тоже будет давить на Зеленского, требуя от него оставить оппонента в покое. С чего вдруг США и Британия так озаботились судьбой политика, которого многие уже считали сбитым летчиком? Ведь Зеленский верой и правдой служит интересам своих покровителей. Если поначалу его называли версией "Порошенко-лайт", то теперь представители украинской оппозиции прямо говорят, что Зеленский "просто стал клоном Порошенко".Ответ на этот вопрос содержится в скандальном материале The Washington Post, который вызвал большой резонанс в связи с сообщением об эвакуации секретных файлов украинской разведки из Киева в Западную Украину. Но стоит обратить внимание еще на один пассаж этой статьи, которая устами анонимного "европейского дипломата" выражает озабоченность Запада по поводу распрей между Порошенко и Зеленским: "Борьба еще больше расколола политическую жизнь Украины в то время, когда единство крайне необходимо, и это среди союзников по НАТО вызывает вопросы о том, насколько Зеленский способен командовать на Украине, если начнется война". Тут-то и звучит ключевая фраза: "Сохраняется неуверенность по поводу того, согласуют ли украинцы свою реакцию с тем, что, по их мнению, хотят услышать лидеры стран НАТО".То есть вот она — ключевая проблема Зеленского с точки зрения его западных покровителей. Он видит, что украинская экономика летит в тартарары из-за паники, безмерно нагнетаемой западной прессой, и пытается хоть как-то смягчить удар, призывая не паниковать. Правда, не особо получается. Как пошутил американский сатирик Джимми Фэллон, комментируя этот призыв: "Да, мы все знаем, что ничто так не успокаивает людей, как слово "успокойтесь".Заклинания Зеленского о том, что западные СМИ не должны преувеличивать "российскую угрозу" (чему и была посвящена его пресс-конференция), явно раздражают Вашингтон и вызывают недоумение у тех же СМИ. С одной стороны, там понимают, что Зеленский еще находится на первом месте в рейтингах, пусть и сильно просевших. С другой, они видят, что эти рейтинги не отражаются на уличной активности — за него просто никто не выйдет в решающий момент. Улицу и антироссийских националистических боевиков, чья консолидация сейчас нужна Америке как никогда, гораздо лучше контролирует Порошенко. У того-то нет проблем с "согласованием своей реакции" с тем, что хотят услышать от него в Белом доме и НАТО.Вот и сейчас он сразу же прочувствовал, что следует озвучить. В своем фейсбуке бывший президент тут же отреагировал на месседжи нынешнего, прозвучавшие на встрече с иностранными журналистами. Порошенко написал: "Категорически неприемлемыми являются попытки свалить на западных партнеров ответственность за экономические проблемы, которые на самом деле являются следствием бездарного управления зеленой команды". Это он так оригинально "свое плечо подставляет" правительству и президенту. Больше похоже на подножку.Порошенко добавил: "Искренне благодарен союзникам Украины, которые вопреки всему поддерживают нас и словом, и делом, политически и практически. &lt;…&gt; На Украине достаточно сознательных государственнических сил, которые умеют ценить эту поддержку!" Наверняка именно этот сигнал и хотят услышать в Вашингтоне и Лондоне в настоящий момент, а не попытку успокоить украинскую публику и бизнес. Наоборот, Западу нужно нагнетание антироссийской истерии. И экс-президент это прекрасно понимает.Более "своего" политика на Украине, чем Порошенко, Западу сложно найти. Поэтому полностью списывать его в утиль там не намерены, даже видя его антирейтинг, а значит — неизбираемость. В конце концов, когда американцев останавливал тот факт, что какого-то лидера подконтрольной страны нельзя посадить на трон путем выборов? В 2014 году Виктория Нуланд уже избрала Порошенко на пост президента Украины. Почему бы не сделать это снова, если нынешний выйдет из-под контроля?Поэтому нет никаких сомнений: Зеленского и дальше будут больно бить по рукам, если он вздумает довести до воплощения в жизнь свои предвыборные угрозы тогдашнему президенту. Помните, как он кричал с трибуны на стадионе: "Я ваш приговор!", обещая посадить Петра Порошенко за коррупцию и разворовывание оборонных средств. Но на Майдане Украина сдала свою субъектность, а потому вопрос, сажать или не сажать, решают сейчас не украинские суды, а Нуланд и Блинкен. Если потребуется, они вновь прилетят и вытащат того, кто лучше всех на Украине умеет читать их сигналы. Ну, если только Зеленский досконально не научится этому мастерству.
https://ria.ru/20220121/poroshenko-1769008519.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/poroshenko-1769420809.html
https://ria.ru/20220128/sovet-1770001531.html
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, нато, петр порошенко, энтони блинкен, россия
09:07 30.01.2022 (обновлено: 14:29 30.01.2022)
 

Почему Зеленский не может посадить Порошенко. Спросите у Блинкена

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Минувшая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела очень забавно. Он постоянно говорил западным журналистам о том, что паника, которую они подняли вокруг фейкового "вторжения России", не имеет под собой оснований и сильно преувеличена, а они один за другим постоянно спрашивали, что он собирается делать, когда (даже не "если") Россия вторгнется. Выглядело как разговор глухого с немым.
И лишь один вопрос выбился из общей канвы. Журналистка The Wall Street Journal напомнила Зеленскому призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к внутреннему единству и поинтересовалась "трудностями с бывшим президентом Петром Порошенко". Ответ Зеленского примечателен своей бессмысленностью (цитируем дословно): "Неконтролируемость ситуации внутри государства <…> может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть предприняты те или иные действия со стороны соседнего государства".
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 23:31
Порошенко призвал Зеленского объединиться
В общем, понимай как знаешь.
Не называя прямо Порошенко, Зеленский обиженно заявил: "Нет какого-то человека в государстве, поехал отдыхать — и на улицах Украины спокойствие. Возвращается человек — пришли люди в офис президента, заблокировали парламент". После чего действующий президент призвал "говорить о будущем", явно намекая на то, что Порошенко — это далекое прошлое Украины.
Между тем в тот же день сравнительно недалеко от места, в котором Зеленский собрал иностранных журналистов, разворачивался откровенный фарс, именуемый "украинским правосудием". Упомянутый американской журналисткой и не упомянутый президентом Петр Порошенко собрал массовку для того, чтобы давить на апелляционный суд, который должен был пересмотреть решение судебного органа первой инстанции по делу о "государственной измене" экс-главы государства. Напомним, то решение было очень "жестким": по обвинениям, тянущим на 15-летнее заключение, Порошенко был выпущен "под личное обязательство".
Также напомним, что спасением экс-президента лично занимался госсекретарь Блинкен. Он внезапно прилетел в Киев 19 января, ради чего судебное заседание по делу Порошенко также перенесли на этот день. Никто не знает, что сказал или показал глава Госдепа Зеленскому, но к вечеру абсолютно "независимый" киевский судья отпустил бывшего президента, а нынешний глава украинской державы появился на публике с путаными комментариями и таким видом, будто бы его весь день заставляли носить тяжести.
В минувшую же пятницу этот фарс получил достойное продолжение: апелляционный суд не состоялся в связи с тем, что по неизвестным причинам материалы дела… не дошли до него. Для справки: от одного суда до другого — 15 минут езды на машине. Видимо, уголовные дела по обвинению бывших президентов Украины в госизмене такая рутинная процедура, что судебные клерки просто замотались и забыли об этом.
Суд-то перенесли на 11 февраля, но из того, как задорно протекает это шоу, можно уже сделать вывод о том, что американцы попросту прогнули Зеленского, потребовав не трогать своего предшественника. В принципе, никто этого не скрывал, подобные призывы звучали и публично. Обосновывались они необходимостью "единства украинской элиты перед лицом российской агрессии". Примечательно, что эти же призывы к "единству" озвучивал и сам Порошенко, перемежая их унизительными оскорблениями в адрес действующего президента и его команды.
Одновременно в западных СМИ началась довольно активная кампания по защите и даже героизации Порошенко. Достаточно сказать, что военкор The Times Энтони Лойд, который без устали ведет репортажи из окопов "российско-украинского фронта" в Донбассе, внезапно выбрался из них для пафосного интервью с бывшим президентом, озаглавив материал: "Украина должна действовать как Черчилль, чтобы противостоять России". Автор утверждает, что дело Порошенко "рискует расколоть Украину". Само собой, он скрыл от британских читателей тот факт, что экс-президент имеет рекордный антирейтинг среди украинского населения и, соответственно, его арест подавляющее большинство восприняло бы с радостью и восторгом.
Видимо, авторы этого пиар-материала подсказали Порошенко и прием, который должен бы подействовать на Бориса Джонсона, собирающегося на днях прибыть в Киев. Поскольку британский премьер известен своей фанатичной преданностью памяти Уинстона Черчилля и старается копировать того, The Times вложила в уста Порошенко такие слова: "Черчилль — мой пример в этой ситуации. В начале Второй мировой войны он был наиболее активен и критичен по отношению к своим оппонентам, но он создал кабинет национального единства. <…> Зеленский — мой оппонент, но Путин — враг Украины. Я готов подставить свое плечо правительству, президенту, чтобы поддержать Украину". Эдакий Петро Черчилль!
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 13:41В мире
Порошенко допустил оговорку, которая в корне поменяла смысл его слов
После таких пассажей не приходится сомневаться в том, что высокий британский гость тоже будет давить на Зеленского, требуя от него оставить оппонента в покое. С чего вдруг США и Британия так озаботились судьбой политика, которого многие уже считали сбитым летчиком? Ведь Зеленский верой и правдой служит интересам своих покровителей. Если поначалу его называли версией "Порошенко-лайт", то теперь представители украинской оппозиции прямо говорят, что Зеленский "просто стал клоном Порошенко".
Ответ на этот вопрос содержится в скандальном материале The Washington Post, который вызвал большой резонанс в связи с сообщением об эвакуации секретных файлов украинской разведки из Киева в Западную Украину. Но стоит обратить внимание еще на один пассаж этой статьи, которая устами анонимного "европейского дипломата" выражает озабоченность Запада по поводу распрей между Порошенко и Зеленским: "Борьба еще больше расколола политическую жизнь Украины в то время, когда единство крайне необходимо, и это среди союзников по НАТО вызывает вопросы о том, насколько Зеленский способен командовать на Украине, если начнется война". Тут-то и звучит ключевая фраза: "Сохраняется неуверенность по поводу того, согласуют ли украинцы свою реакцию с тем, что, по их мнению, хотят услышать лидеры стран НАТО".
То есть вот она — ключевая проблема Зеленского с точки зрения его западных покровителей. Он видит, что украинская экономика летит в тартарары из-за паники, безмерно нагнетаемой западной прессой, и пытается хоть как-то смягчить удар, призывая не паниковать. Правда, не особо получается. Как пошутил американский сатирик Джимми Фэллон, комментируя этот призыв: "Да, мы все знаем, что ничто так не успокаивает людей, как слово "успокойтесь".
Заклинания Зеленского о том, что западные СМИ не должны преувеличивать "российскую угрозу" (чему и была посвящена его пресс-конференция), явно раздражают Вашингтон и вызывают недоумение у тех же СМИ. С одной стороны, там понимают, что Зеленский еще находится на первом месте в рейтингах, пусть и сильно просевших. С другой, они видят, что эти рейтинги не отражаются на уличной активности — за него просто никто не выйдет в решающий момент. Улицу и антироссийских националистических боевиков, чья консолидация сейчас нужна Америке как никогда, гораздо лучше контролирует Порошенко. У того-то нет проблем с "согласованием своей реакции" с тем, что хотят услышать от него в Белом доме и НАТО.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 15:11
Британцы осадили Порошенко за слова об "имперских амбициях России"
Вот и сейчас он сразу же прочувствовал, что следует озвучить. В своем фейсбуке бывший президент тут же отреагировал на месседжи нынешнего, прозвучавшие на встрече с иностранными журналистами. Порошенко написал: "Категорически неприемлемыми являются попытки свалить на западных партнеров ответственность за экономические проблемы, которые на самом деле являются следствием бездарного управления зеленой команды". Это он так оригинально "свое плечо подставляет" правительству и президенту. Больше похоже на подножку.
Порошенко добавил: "Искренне благодарен союзникам Украины, которые вопреки всему поддерживают нас и словом, и делом, политически и практически. <…> На Украине достаточно сознательных государственнических сил, которые умеют ценить эту поддержку!" Наверняка именно этот сигнал и хотят услышать в Вашингтоне и Лондоне в настоящий момент, а не попытку успокоить украинскую публику и бизнес. Наоборот, Западу нужно нагнетание антироссийской истерии. И экс-президент это прекрасно понимает.
Более "своего" политика на Украине, чем Порошенко, Западу сложно найти. Поэтому полностью списывать его в утиль там не намерены, даже видя его антирейтинг, а значит — неизбираемость. В конце концов, когда американцев останавливал тот факт, что какого-то лидера подконтрольной страны нельзя посадить на трон путем выборов? В 2014 году Виктория Нуланд уже избрала Порошенко на пост президента Украины. Почему бы не сделать это снова, если нынешний выйдет из-под контроля?
Поэтому нет никаких сомнений: Зеленского и дальше будут больно бить по рукам, если он вздумает довести до воплощения в жизнь свои предвыборные угрозы тогдашнему президенту. Помните, как он кричал с трибуны на стадионе: "Я ваш приговор!", обещая посадить Петра Порошенко за коррупцию и разворовывание оборонных средств. Но на Майдане Украина сдала свою субъектность, а потому вопрос, сажать или не сажать, решают сейчас не украинские суды, а Нуланд и Блинкен. Если потребуется, они вновь прилетят и вытащат того, кто лучше всех на Украине умеет читать их сигналы. Ну, если только Зеленский досконально не научится этому мастерству.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 15:39
Украинский эксперт рассказал о влиянии США на ход дела Порошенко
 
В миреКиевСШАВладимир ЗеленскийНАТОПетр ПорошенкоЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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