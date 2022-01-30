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В борьбе с Россией западные СМИ приносят в жертву самое ценное
В борьбе с Россией западные СМИ приносят в жертву самое ценное - РИА Новости, 30.01.2022
В борьбе с Россией западные СМИ приносят в жертву самое ценное
С. В. Лавров дипломатически (то есть в переводе на обычный язык — довольно резко) отозвался о генсеке НАТО Столтенберге: "Вы знаете, я уже давно никак не... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T08:00
2022-01-30T08:05
авторы
колумнисты - авторы
киев
сша
йенс столтенберг
нато
сергей лавров
россия
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С. В. Лавров дипломатически (то есть в переводе на обычный язык — довольно резко) отозвался о генсеке НАТО Столтенберге: "Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он потерял связь с реальностью".Почти полтора века назад князь Бисмарк высказался (или ему это приписывают) примерно на той же линии: "Никогда столько не врут, как после охоты и перед войной".Будет война или не будет — это одному Богу известно, но то, что жертвой еще не случившейся войны стала репутация прежде считавшихся надежными источников — это несомненно. Они пали на поле публичной ругани.Яркий и выпуклый пример полного репутационного крушения — агентство Блумберг. Еще относительно недавно оно специализировалось на экономической информации, и его сводкам в общем и целом можно было доверять. Но эти времена верогодности прошли безвозвратно. Сменив новостной профиль — теперь оно промышляет военно-дипломатическими сводками, — агентство в самые сжатые сроки забросило чепец за мельницу.Обнародовав 22 ноября прошлого года план вторжения России на Украину, Блумберг так и не ответил на естественный вопрос: "Прошло уже два с лишним месяца, отчего же Кремль до сих пор не интервенировал?" Вместо этого он опубликовал новую сенсацию: объявленный блицкриг не произошел, поскольку председатель Си упросил В. В. Путина не вторгаться, покуда Китай не проведет зимние Олимпийские игры. При этом не уточнялось, продлится отсрочка до 20 февраля или до 13 марта, когда завершатся и Паралимпийские игры. А как Пекин, так и Москва категорически опровергли глубокий блумберговский инсайд о тайной военно-спортивной дипломатии.Другие же, не менее осведомленные источники донесли до президента США Байдена информацию, которой тот немедленно поделился с президентом Зеленским, согласно которой причина отсрочки не в олимпиаде и не в Си Цзиньпине, а в погоде. Земля еще не промерзла, в такую распутицу все обозы увязнут в грязи, а как только подморозит — тут же и грянет блицкриг, Киев подвергнется разорению.Британские же источники извещают, что дело не в грязи, а в подготовке переворота. В Киеве сменится власть, и вместо Зеленского на Банковой сядет бывший депутат Е. Мураев. Действительно, Бисмарк был совершенно прав: никогда столько не врут.Конечно, в былые времена тоже врали. В английском языке даже было выражение "красная селедка" (red herring), которое раньше переводилось, как "утка", а теперь, как "фейк". Необычайно популярное нынче слово. Но раньше все-таки существовало разделение источников на верогодные, относительно солидные, и на желтые, желтее некуда, по которым плавают косяки красной селедки.Теперь все соединилось. Столпам американской прессы, которым прежде полагалось воздавать славу и почет, президент Трамп, отбросив экивоки, с рабоче-крестьянской прямотой отвечал: "Вы — фейковые новости!" Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Фейковые новости взяли большую силу. Врут — как дышат.Есть, однако, проблема. Если блумберги и иже с ними решили больше не стесняться, это их право, вольному воля, а пьяному рай. Будет еще несколькими беллингкэтами больше. Опять же всякая птичка своим носиком кормится.Но у столь мощного информационного оружия есть небольшой недостаток. Оно если не одноразового действия, то около того — максимум двух-трехразового. А дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут не бить, конечно, но презрительно игнорировать. "Ах, Блумберг, все понятно. Свисти-свисти, приятно слушать". Что в конечном счете снижает ценность поставщика красной селедки. Заказчики начинают платить скудно или вовсе перестают платить.Причем это неизбежно. Потребитель новостей, отвергающий таких недобросовестных поставщиков, может делать это из соображений патриотизма или из любви к начальству, но может и двигаться самыми прагматическими соображениями.Безотносительно к тому, как он относится к России и к Путину, он нуждается в добросовестных новостях, чтобы как-то строить свои планы на будущее. Дети, семья, работа, квартира, бизнес, etc. Фейковые новости тут могут быть полезны разве что в том отношении, что по их махровости можно составить себе представление, в какой степени умственной и нравственной неадекватности находятся иные партнеры. И, соответственно, чего от них можно ждать и как на них можно полагаться. В остальном приходится рассчитывать на более надежные (или не столь ненадежные) источники, равно как и на собственные знания и способность к логическому суждению. И к сардонической усмешке.Но не все так печально для Блумбергов. Если посмотреть на тексты, составляемые некритически мыслящими личностями — а таковых в оппозиции каждый первый, картезианский принцип "все подвергай сомнению" им полностью чужд, — видно, что основой для их творчества являются красные селедки, воспринимаемые как истина в последней инстанции. На основе этих селедок диспуты ведутся и системы создаются. Ибо не могут же джентльмены на службе Ее Величества лгать — это было бы ни с чем не сообразно.Особенностью переживаемого нами сейчас момента как раз и является смещение баланса восприятия фейковых новостей и тех концепций, которые на их основе выстраиваются, от прежде доверчивого с скептически-презрительному. Что крайне раздражает и светлый Запад, и его наших домашних светлых приверженцев. "Не клюет, хоть ты тресни. О, ужас!"
https://ria.ru/20220129/golod-1770070135.html
https://ria.ru/20220129/zapad-1770060370.html
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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авторы, колумнисты - авторы, киев, сша, йенс столтенберг, нато, сергей лавров, россия
08:00 30.01.2022 (обновлено: 08:05 30.01.2022)
 

В борьбе с Россией западные СМИ приносят в жертву самое ценное

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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Максим Соколов
Максим Соколов
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С. В. Лавров дипломатически (то есть в переводе на обычный язык — довольно резко) отозвался о генсеке НАТО Столтенберге: "Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он потерял связь с реальностью".
Почти полтора века назад князь Бисмарк высказался (или ему это приписывают) примерно на той же линии: "Никогда столько не врут, как после охоты и перед войной".
Будет война или не будет — это одному Богу известно, но то, что жертвой еще не случившейся войны стала репутация прежде считавшихся надежными источников — это несомненно. Они пали на поле публичной ругани.
Яркий и выпуклый пример полного репутационного крушения — агентство Блумберг. Еще относительно недавно оно специализировалось на экономической информации, и его сводкам в общем и целом можно было доверять. Но эти времена верогодности прошли безвозвратно. Сменив новостной профиль — теперь оно промышляет военно-дипломатическими сводками, — агентство в самые сжатые сроки забросило чепец за мельницу.
Обнародовав 22 ноября прошлого года план вторжения России на Украину, Блумберг так и не ответил на естественный вопрос: "Прошло уже два с лишним месяца, отчего же Кремль до сих пор не интервенировал?" Вместо этого он опубликовал новую сенсацию: объявленный блицкриг не произошел, поскольку председатель Си упросил В. В. Путина не вторгаться, покуда Китай не проведет зимние Олимпийские игры. При этом не уточнялось, продлится отсрочка до 20 февраля или до 13 марта, когда завершатся и Паралимпийские игры. А как Пекин, так и Москва категорически опровергли глубокий блумберговский инсайд о тайной военно-спортивной дипломатии.
Другие же, не менее осведомленные источники донесли до президента США Байдена информацию, которой тот немедленно поделился с президентом Зеленским, согласно которой причина отсрочки не в олимпиаде и не в Си Цзиньпине, а в погоде. Земля еще не промерзла, в такую распутицу все обозы увязнут в грязи, а как только подморозит — тут же и грянет блицкриг, Киев подвергнется разорению.
Британские же источники извещают, что дело не в грязи, а в подготовке переворота. В Киеве сменится власть, и вместо Зеленского на Банковой сядет бывший депутат Е. Мураев. Действительно, Бисмарк был совершенно прав: никогда столько не врут.
Рабочие собирают цветную капусту на ферме в Фултонхэме, штат Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 08:00
Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать
Конечно, в былые времена тоже врали. В английском языке даже было выражение "красная селедка" (red herring), которое раньше переводилось, как "утка", а теперь, как "фейк". Необычайно популярное нынче слово. Но раньше все-таки существовало разделение источников на верогодные, относительно солидные, и на желтые, желтее некуда, по которым плавают косяки красной селедки.
Теперь все соединилось. Столпам американской прессы, которым прежде полагалось воздавать славу и почет, президент Трамп, отбросив экивоки, с рабоче-крестьянской прямотой отвечал: "Вы — фейковые новости!" Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Фейковые новости взяли большую силу. Врут — как дышат.
Есть, однако, проблема. Если блумберги и иже с ними решили больше не стесняться, это их право, вольному воля, а пьяному рай. Будет еще несколькими беллингкэтами больше. Опять же всякая птичка своим носиком кормится.
Но у столь мощного информационного оружия есть небольшой недостаток. Оно если не одноразового действия, то около того — максимум двух-трехразового. А дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут не бить, конечно, но презрительно игнорировать. "Ах, Блумберг, все понятно. Свисти-свисти, приятно слушать". Что в конечном счете снижает ценность поставщика красной селедки. Заказчики начинают платить скудно или вовсе перестают платить.
Девушка с британским флагом, Гонконг - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 08:00
Торжествующее невежество: Запад сам уничтожает основу своего лидерства
Причем это неизбежно. Потребитель новостей, отвергающий таких недобросовестных поставщиков, может делать это из соображений патриотизма или из любви к начальству, но может и двигаться самыми прагматическими соображениями.
Безотносительно к тому, как он относится к России и к Путину, он нуждается в добросовестных новостях, чтобы как-то строить свои планы на будущее. Дети, семья, работа, квартира, бизнес, etc. Фейковые новости тут могут быть полезны разве что в том отношении, что по их махровости можно составить себе представление, в какой степени умственной и нравственной неадекватности находятся иные партнеры. И, соответственно, чего от них можно ждать и как на них можно полагаться. В остальном приходится рассчитывать на более надежные (или не столь ненадежные) источники, равно как и на собственные знания и способность к логическому суждению. И к сардонической усмешке.
Но не все так печально для Блумбергов. Если посмотреть на тексты, составляемые некритически мыслящими личностями — а таковых в оппозиции каждый первый, картезианский принцип "все подвергай сомнению" им полностью чужд, — видно, что основой для их творчества являются красные селедки, воспринимаемые как истина в последней инстанции. На основе этих селедок диспуты ведутся и системы создаются. Ибо не могут же джентльмены на службе Ее Величества лгать — это было бы ни с чем не сообразно.
Особенностью переживаемого нами сейчас момента как раз и является смещение баланса восприятия фейковых новостей и тех концепций, которые на их основе выстраиваются, от прежде доверчивого с скептически-презрительному. Что крайне раздражает и светлый Запад, и его наших домашних светлых приверженцев. "Не клюет, хоть ты тресни. О, ужас!"
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 08:00
Пустые мечтания Запада. Ему нужна Россия против Китая
 
АвторыКолумнисты - АвторыКиевСШАЙенс СтолтенбергНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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