https://ria.ru/20220130/vulkan-1770076918.html

Загадочные волны окутали Землю. Необычные последствия извержения вулкана

Загадочные волны окутали Землю. Необычные последствия извержения вулкана - РИА Новости, 30.01.2022

Загадочные волны окутали Землю. Необычные последствия извержения вулкана

Извержение вулкана у берегов Тонга вызвало загадочную концентрическую рябь в атмосфере. Ничего подобного ученые раньше не наблюдали. Волновые колебания... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:07

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Извержение вулкана у берегов Тонга вызвало загадочную концентрическую рябь в атмосфере. Ничего подобного ученые раньше не наблюдали. Волновые колебания зафиксировали как у поверхности, так и высоко над Землей в ионосфере. Уникальное явление объяснили гравитационными волнами, но все оказалось сложнее.Вулкан и атмосферные гравитационные волныВулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного королевства Тонга проснулся в декабре 2021-го, а спустя месяц произошел мощный взрыв. Он породил землетрясения и цунами, которые достигли побережья Перу по другую сторону Тихого океана. Огромное облако пепла поднялось на двадцать километров к стратосфере. Звук взрыва услышали за тысячи километров, на территории Юкон в Канаде, а инфразвуковые волны — ниже порога человеческого слуха — зафиксировали приборы по всему земному шару.Кроме того, извержение вызвало массивные колебания в атмосфере — так называемые атмосферные гравитационные волны. Их обнаружил спутник НАСА Aqua через несколько часов. На его изображениях видны десятки концентрических кругов, каждый из которых представляет собой быстро движущуюся волну.Акустико-гравитационные волны (АГВ) хорошо известны ученым, занимающимся физикой атмосферы, но никогда раньше так отчетливо их не фиксировали при извержениях вулканов. Обычно сильные АГВ связаны с землетрясениями, цунами и некоторыми искусственными событиями, такими как запуски ракет или взрывы. Более мелкие волны возникают из-за самых разных явлений — движений атмосферных фронтов, гроз, геомагнитных бурь, вспышек на Солнце, даже суточных колебаний атмосферы. "Ничего необычного в этих волнах нет, — рассказывает главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. — По сути, это звуковые волны, только с очень низкими колебаниями, поэтому мы их не слышим. Как и любой звук, они появляются при сжатии-расширении воздуха, когда приходят в движение атмосферные массы".Волны от взрыва вулкана несколько раз обошли земной шар, а барометры в разных частях света зафиксировали несколько небольших всплесков — около 1,5 миллибара — повышения давления. В Сиэтле, на Западном побережье США, скачок был такой сильный, что рассеял традиционный местный туман, сообщил местный офис Национальной метеорологической службы. В Великобритании, на расстоянии около 16 500 километров от островов Тонга, первую волну поймали через 14 часов после извержения, что позволило определить ее скорость — около 330 метров в секунду. Это примерно соответствует скорости звука. Последующие волны особо чувствительные барометры регистрировали еще сутки.Начальная волна ощущалась по всему миру. Ее зафиксировали все 53 расположенные на расстоянии от 1800 до 18 тысяч километров от вулкана станции инфразвуковой системы мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Для сравнения: атмосферные волны от сотрясшего Землю в 2013-м Челябинского метеорита уловила только половина пунктов сети.Не просто волнаТеоретически быстрый восходящий в верхние слои атмосферы поток горячего воздуха и пепла от извергающегося вулкана может вызвать акустико-гравитационные волны и большего масштаба. Однако то, что ученые наблюдали после извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, не укладывалось в схему и по масштабам, и по рисунку. На снимках колебания выглядели как смесь волн разного типа и размера."Особенность в том, что это подводное извержение, — отмечает Сергей Пулинец. — Наложились звуковая волна от самого взрыва и атмосферная — от мощного выброса пепла. Еще одну вызвало цунами. Разный масштаб создал богатую картину колебаний разной частоты. А так как это изолированный остров посреди океана, пошла круговая волна, а не отраженная, как при извержении на побережье".Необычной была и взрывная скорость извержения. Обычно вулканы изливают лаву и выбрасывают ее несколько дней, а иногда и недель. Здесь же все произошло в считанные минуты — в результате одного сильнейшего импульса.Специалисты NASA оценили мощность взрыва Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в десять мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в 500 раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Колоссальная детонация, а также подводное обрушение и связанное с ним цунами породили целый спектр волн, распространяющихся как в нижних, так и верхних слоях атмосферы. Помимо акустико-гравитационных — инфразвуковые, волны Лэмба и электромагнитные колебания в ионосфере. Именно в этом, по мнению ученых, заключается уникальность атмосферных событий, к которым привело извержение.На спутниковых снимках запечатлены волны, расходящиеся, как от камня, брошенного в пруд, от того места, где пепловый шлейф проколол нижние слои атмосферы. Статические разряды внутри него вызвали шквал вулканических молний. Спутники зафиксировали более 60 тысяч ударов за пятнадцать минут после первоначального взрыва вулкана, что соответствует почти 70 ударам молнии в секунду.После этого во все стороны от шлейфа начала расходиться атмосферная ударная волна, спровоцировавшая скачок атмосферного давления. Обработав данные спутника НАСА GOES-West, доступные онлайн, профессор наук об окружающей среде, Земле и атмосфере Мэтью Барлоу из Массачусетского университета Лоуэлла построил составное изображение перемещения первоначальной волны в атмосфере Земли.Последовательность событий выглядит так: ударная волна порождает высокочастотную акустическую волну, которая через некоторое время переходит в низкочастотную, а затем и в инфразвуковую. В верхних слоях атмосферы, где газы ионизируются, расщепляются на заряженные частицы — ионы и электроны, — волны вызывают уже электромагнитные колебания.Используя данные нескольких наземных и космических датчиков, британский физик Кэтрин Митчелл из Университета Бата создала видео. На нем показано, как ионосферные волны распространяются от вулкана в сторону Новой Зеландии в течение нескольких часов после извержения. Они видны как смена положительных и отрицательных отклонений общего содержания электронов. По оценке специалистов Американского геофизического союза, волнам потребовалось пять часов, чтобы достичь берегов США.Космические угрозыУченые постоянно отслеживают с помощью спутниковых наблюдений электромагнитные волны, распространяющиеся в ионосфере — области атмосферы в диапазоне от 60 до 1000 километров от земной поверхности. В пределах этой зоны (на расстоянии около 400 километров от Земли) вращается пилотируемая орбитальная станция МКС. Для нее и других космических аппаратов ионосферные возмущения не представляют опасности. Но они способны повлиять на работу спутниковых систем навигации, таких как GPS или ГЛОНАСС. Сами спутники расположены намного дальше — от 20 до 26 тысяч километров от Земли, однако их сигнал может отклоняться, попадая в ионосферу."Волна от спутника доходит до Земли с определенной задержкой. Дополнительные неоднородности в ионосфере вносят в расчетную задержку сигнала ошибки, которые достигают десятков метров. Специальные службы отслеживают их и удаляют — ошибки в навигации могут привести к авариям", — объясняет Пулинец.Удивительно , что спустя семь дней после извержения акустико-гравитационные волны все еще распространялись, обогнув земной шар уже в десятый раз. Их зафиксировали в инфракрасном диапазоне геостационарные спутники GOES-16 и GOES-17.

https://ria.ru/20220117/vulkan-1768255846.html

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вулкан, тонга, наса, институт космических исследований, космос - риа наука, земля - риа наука, физика