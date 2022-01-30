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Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией - РИА Новости, 30.01.2022
Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в своем аккаунте в Twitter о необходимости дипломатического взаимодействия РФ и Украины. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T21:56
2022-01-30T21:56
в мире
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twitter
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нато
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КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в своем аккаунте в Twitter о необходимости дипломатического взаимодействия РФ и Украины."РФ обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – это единственный подход", - написал Кулеба.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Лавров, говоря о вероятности начала войны, отмечал, что если это зависит от России, то войны не будет.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, украина, twitter, киев, оон, севастополь, дмитрий песков, нато, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия
21:56 30.01.2022
 
Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией

Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в своем аккаунте в Twitter о необходимости дипломатического взаимодействия РФ и Украины.
"РФ обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – это единственный подход", - написал Кулеба.
Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
18:04
В США предупредили о катастрофе в случае жестких санкций против России
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Лавров, говоря о вероятности начала войны, отмечал, что если это зависит от России, то войны не будет.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
18:04
В сенате США пригрозили ввести санкции против России "авансом"
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
14:14
МИД Украины прокомментировал поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса
 
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