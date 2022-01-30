Запад хочет затянуть Украину в НАТО, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад хочет затянуть Украину в НАТО, что подорвет отношения
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это не укрепит безопасность альянса, а подорвет отношения Запада с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Каждый раз получается, что линия, которую они (страны НАТО) должны оборонять, сдвигается всё восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", - сказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале.
По его словам, это реально подорвет отношения Запада с Россией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса.
Он добавил, что в ответе НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, полученном из Брюсселя от генсека альянса Йенса Столтенберга, "гордо заявляется, что НАТО – оборонительный альянс".
"Оборонительным его трудно назвать. Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане. Даже если согласиться, что они оборонительный альянс. Когда шла "холодная война" и существовала берлинская стена, было понятно, какую территорию оборонять. Стены не стало, в рамках ОБСЕ мы провозгласили вечную дружбу, неделимость безопасности, солидарность, договорились, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других, – они продолжают принимать страны (пять волн расширения)", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что решение о принятии новых членов в НАТО должно соответствовать соображениям об укреплении безопасности альянса, об этом идет речь в статье 10 Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса.
"У них не просто право "кого хочу, того приглашаю" – они должны посмотреть, насколько это добавляет безопасности самому альянсу. Приняли страны, с народами которых у нас добрые отношения, – Черногория, Македония. Американские авторы задаются вопросом: как это укрепило безопасность НАТО? Какой вклад в безопасность блока вносят эти страны, учитывая их военный и военно-технический ресурс", - добавил Лавров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.