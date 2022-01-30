https://ria.ru/20220130/ukraina-1770182493.html

Запад хочет затянуть Украину в НАТО, заявил Лавров

Запад хочет затянуть Украину в НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2022

Запад хочет затянуть Украину в НАТО, заявил Лавров

Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это не укрепит безопасность альянса, а подорвет отношения Запада с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T12:32

2022-01-30T12:32

2022-01-30T12:32

в мире

украина

йенс столтенберг

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нато

сергей лавров

энтони блинкен

восточная европа

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это не укрепит безопасность альянса, а подорвет отношения Запада с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Каждый раз получается, что линия, которую они (страны НАТО) должны оборонять, сдвигается всё восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", - сказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале.По его словам, это реально подорвет отношения Запада с Россией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса.Он добавил, что в ответе НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, полученном из Брюсселя от генсека альянса Йенса Столтенберга, "гордо заявляется, что НАТО – оборонительный альянс".Глава МИД РФ подчеркнул, что решение о принятии новых членов в НАТО должно соответствовать соображениям об укреплении безопасности альянса, об этом идет речь в статье 10 Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса."У них не просто право "кого хочу, того приглашаю" – они должны посмотреть, насколько это добавляет безопасности самому альянсу. Приняли страны, с народами которых у нас добрые отношения, – Черногория, Македония. Американские авторы задаются вопросом: как это укрепило безопасность НАТО? Какой вклад в безопасность блока вносят эти страны, учитывая их военный и военно-технический ресурс", - добавил Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220130/diplomatiya-1770180768.html

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770120032.html

https://ria.ru/20220128/ukraina-1770028607.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, северная македония, нато, сергей лавров, энтони блинкен, восточная европа, россия