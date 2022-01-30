https://ria.ru/20220130/ukraina-1770168022.html

В США считают, что Китай не намерен участвовать в ситуации на Украине

В США считают, что Китай не намерен участвовать в ситуации на Украине - РИА Новости, 30.01.2022

В США считают, что Китай не намерен участвовать в ситуации на Украине

США не видят никаких признаков того, что Китай будет вовлечен в ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:44

2022-01-30T08:44

2022-01-30T08:44

в мире

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сша

нато

министерство обороны сша

сергей лавров

джон кирби

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что Китай будет вовлечен в ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Пусть китайские лидеры говорят сами за себя. Но мы не видим никаких признаков того, что Китай собирается вмешиваться в это каким-либо значимым образом", - сказал Кирби в интервью журналистке Грете ван Састерн в телепередаче Full Court Press, отвечая на вопрос о вероятности поддержки России Китаем в ситуации на Украине.По словам Кирби, в случае эскалации на Украине со стороны Москвы, Россию не только ждут "серьезные экономические последствия", но и "усилится ее изоляция".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/kitay-1769749650.html

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769720749.html

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в мире, киев, сша, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, джон кирби, ситуация в днр и лнр, россия