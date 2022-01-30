https://ria.ru/20220130/ubiystvo-1770176881.html
В Дагестане задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Дагестане задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 30.01.2022
В Дагестане задержали подозреваемого в двойном убийстве
Полицейские задержали в Дагестане мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Калмыкии, по имеющейся информации, в регион он прибыл за долгом, сообщила... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T11:15
2022-01-30T11:15
2022-01-30T11:15
происшествия
республика калмыкия
республика дагестан
ирина волк
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Дагестане мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Калмыкии, по имеющейся информации, в регион он прибыл за долгом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства на территории Лаганского района Республики Калмыкия. По имеющей информации, особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от п. Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны", - сказала Волк, уточнив, что убитые были найдены сыном одного из них утром 29 января.Подозреваемого задержали в Дагестане - им оказался знакомый одного из погибших, приехавший в Калмыкию требовать долг с работника животноводческой стоянки. У него дома нашли предмет, схожий с автоматом "Калашникова", оружие на экспертизе. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220129/sk-1770108594.html
республика калмыкия
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происшествия, республика калмыкия, республика дагестан, ирина волк
В Дагестане задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Дагестане задержали подозреваемого в двойном убийстве из-за долга