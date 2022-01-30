https://ria.ru/20220130/turtsiya-1770000366.html

Вырвать язык за слова. Эрдоган указал на нового врага

Вырвать язык за слова. Эрдоган указал на нового врага - РИА Новости, 30.01.2022

Вырвать язык за слова. Эрдоган указал на нового врага

Известную турецкую певицу Сезен Аксу обвинили на родине в оскорблении религии. После жестких высказываний Реджепа Эрдогана артистку травили в интернете, возле... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:00

2022-01-30T08:00

2022-01-30T10:47

анкара

реджеп тайип эрдоган

пен-клуб

ахмет давутоглу

фетхуллах гюлен

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Известную турецкую певицу Сезен Аксу обвинили на родине в оскорблении религии. После жестких высказываний Реджепа Эрдогана артистку травили в интернете, возле дома собирались толпы недовольных. Это не первый такой случай. Из-за неосторожных слов даже сажали в тюрьму. Свидетельствует ли это о радикальной исламизации Турции, разбиралось РИА Новости.Слышали и привыклиПять лет назад Сезен Аксу, чьи альбомы разошлись по миру 40-миллионым тиражом, спела: "Поздоровайся с невежественными Евой и Адамом". Тогда этому значения не придали. Но под Новый год она решила выпустить клип.Из текста песни очевидно: под библейскими персонажами подразумеваются все ныне живущие. Однако Адам в исламе считается первым пророком. И на певицу с критикой обрушились участники "Движения за национальное выживание", которое связано с правящей "Партией справедливости и развития". У дома Аксу организовали акцию протеста.Затем высказался сам Эрдоган. Выступая после пятничной молитвы в Большой мечети Чамлык в Стамбуле, президент заявил: "Никто не смеет порочить Его святейшество Адама. Наш долг — вырвать языки тем, кто это делает. Никто не смеет порочить Ее святейшество Еву".Сезен Аксу, поначалу никак не комментировавшая ситуацию, после речи президента сделала пост в Facebook. Поблагодарив тех, кто ее поддержал, она отметила: "Как вы понимаете, дело не во мне — в стране". В ее новой песне звучит фраза: "Ты не сможешь вырвать мне язык".Турецкие артисты и художники выступили в защиту певицы. Актер Дженко Эркал был особенно резок. "В какой конституции прописаны подобные меры наказания? Наверное, в законодательстве каменного века, — иронизировал Эркал. — Президенту не подобает так говорить. Но мы от него уже всякое слышали, привыкли". Заметим, в стране предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление главы государства.Бывший премьер Ахмет Давутоглу, некогда считавшийся главным оппонентом Эрдогана, сказал: "Разговоры про вырывание языка у алтаря мечети не научат уважать святыни. Это уже не первый пример, когда президент использует религию в личных интересах".Пуля за песнюВ 2018-м певицу и актрису Зухал Олджай вызвали в суд. На концерте она изменила строчку песни и вместо "работа, влияние, карьера, деньги — все пустое, все ложь" спела "Реджеп Тайип Эрдоган — все пустое, все ложь". И сделала неприличный жест.Хотя певица объяснила, что не хотела оскорбить главу государства, ее приговорили к десяти месяцам тюрьмы. И это еще мягко: по таким обвинениям в Турции могут дать до четырех лет.В 2015-м восходящая 19-летняя звезда Мутлу Кайя вышла в финал турецкого аналога шоу "Голос". И получила пулю в голову. Около месяца была в коме, но выжила. Судя по ее Instagram, сейчас чувствует себя хорошо.Следствие предполагало, что за покушением стоят ее родственники. Кайя — из курдов, родилась в провинции Диярбакыр, где традиции сильно ограничивают женщин. В итоге вину на себя взял ее молодой человек. Он сообщил, что его оскорбило "недостойное" поведение подруги, посмевшей выступить на сцене.Размытые запретыГайки стали закручивать в 2016-м, после попытки государственного переворота. Особенно это коснулось публичных фигур. Широкий резонанс вызвал арест писателя Ахмета Алтана, обвиненного в причастности к заговору. В тюрьме он написал книгу "Я больше никогда не увижу мир" и смог через адвокатов тайно передать текст для публикации. В 2021-м его освободили. Международная организация "ПЕН-клуб" считает, что по числу находящихся в заключении литераторов Турция лидирует в Европе и Центральной Азии.Угодить за решетку можно не только из-за высказываний о религии и политике. В прошлом году девушку-блогера Пынар Йылдырым, известную под ником Pucca, приговорили к пяти месяцам и 18 дням за оскорбление мужчин. В ее постах из соцсетей шла речь о геях: дескать, на ТВ их так много, что мужской пол стал "неполноценным и бесхарактерным".К слову, турецкое телевидение сложно назвать фривольным. В фильмах нельзя показывать даже целующиеся пары, не говоря уже о более близких контактах. Запрещена и демонстрация любых брендов, изображение размывают — как и сигареты или алкоголь.Если подобные сцены попадают в эфир, телекомпанию могут оштрафовать. Верховный совет радио и телевещания (RTÜK) наделен неограниченными цензурными полномочиями, поэтому поводом для взыскания может стать что угодно. Турецкие СМИ обратили внимание: авторов сериала "Большая ложь" привлекли к административной ответственности за историю о человеке, который обманывал свою жену.Достается и соцсетям. В 2020-м парламент обязал зарубежные площадки в течение двух суток удалять материалы по запросу властей.Эффект от аффектаНа Западе внутреннюю политику Эрдогана критикуют. Особенно в США, где предоставили политическое убежище исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Его называют одним из главных противников турецкого президента и возможным организатором неудавшегося переворота.В 2020-м Госдепартамент выпустил 72-страничный доклад о дискриминации в Турции по разным мотивам. Одна глава посвящена гендерным и семейным проблемам, другая — религиозным. Ссылаясь на независимые группы мониторинга, авторы документа утверждают: в стране много сексуального насилия. Не исчезла и практика "убийств чести", когда гибнут женщины. Больше всего преступлений — на юго-востоке (именно оттуда родом певица Мутлу Кайя).Страдают и религиозные меньшинства: алевиты, христиане, последователи Армянской апостольской церкви. В докладе приводится высказывание бывшего депутата турецкого парламента Тумы Челика. По его словам, резонансное похищение семейной пары халдеев-католиков в деревне Кованкая — дело рук неких "сторонников государства". Другие источники, правда, утверждают, что за этим стоят курдские группировки.Согласно отчету фонда Гранта Динка за 2019-й, в турецкой прессе было более пяти тысяч публикаций, направленных против этнических и религиозных групп. Не обошли стороной и атеистов.Отвечая Вашингтону, МИД Турции обвинил авторов документа в политизации прав человека. "Там необоснованные претензии, недостоверные сведения и необъективные комментарии. Это укрепляет предположения о том, кто был организатором путча", — отметили в Анкаре.Неполный приводМногие турки упрекают Эрдогана за отход от идеалов Ататюрка. В первую очередь — от секуляризации, то есть освобождения общества от религиозного контроля. В светских школах курс религии стал обязательным. Музей Айя-София превратился в действующую мечеть, византийские фрески скрыли полотнами ткани.Эрдоган даже публично говорил: "Турция ни в чем не противоречит вере "Талибана*". Я считаю, что мы сможем лучше поладить". Но это сочли популизмом: Анкара стремится максимально расширить влияние в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.Тем не менее в Турции легальны алкоголь и даже проституция — до шариата пока далеко. По данным исследовательского центра Pew (CША), введение системы традиционного исламского права одобрили бы лишь 12 процентов мусульман страны. Для сравнения: в Египте — 74 процента, в Палестине — 89, в Афганистане — 99.Ссылаясь на турецкие и международные источники, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский подсчитал: примерно треть населения Турции не хочет исламизации. Однако в 2012-м армию отстранили от политики. Именно военные были гарантом сохранения светского режима, поясняет эксперт.А тем временем по интернету гуляет карикатура, изображающая "Турцию Ататюрка и Турцию Эрдогана". Слева — основатель республики на фоне девушек в вечерних платьях, солдат с винтовками и музея Айя-София. Справа — нынешний президент на фоне женщин в хиджабах, янычар и возрожденной мечети.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211019/erdogan-1755267109.html

https://ria.ru/20190525/1554850838.html

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анкара, реджеп тайип эрдоган, пен-клуб, ахмет давутоглу, фетхуллах гюлен