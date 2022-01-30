Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/tayvan-1770164512.html
Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине
Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине - РИА Новости, 30.01.2022
Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине
Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T06:30
2022-01-30T06:40
в мире
сша
иран
китай
тайвань
джо байден
дональд трамп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_53fd08c61b037c34bcfa228fc462bf84.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после Олимпийских игр в Пекине, назвав себя "хорошим предсказателем".Он не конкретизировал свой прогноз, но заявил, что в годы его президентства Китай бы и не подумал о захвате мятежного острова.На следующей неделе в Пекине начинаются зимние Олимпийские игры.Повсеместное обострение международной обстановки Трамп объяснил некомпетентностью нынешнего президента Джо Байдена.Трамп выразил уверенность в том, что Иран пошел бы на заключение новой ядерной сделки с США в течение недели после выборов. "(Президент РФ Владимир) Путин никогда бы не двинул войска к Украине, а Китай бы никогда бы не помыслил о захвате Тайваня", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220129/konflikt-1770099965.html
https://ria.ru/20211220/kitay-1764525215.html
сша
иран
китай
тайвань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_671a2db46579d3872f47713e8239e82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, китай, тайвань, джо байден, дональд трамп, россия
06:30 30.01.2022 (обновлено: 06:40 30.01.2022)
 
Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине

Экс-президент США Трамп предрек некие события вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине

© Alex BrandonЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Экс-президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после Олимпийских игр в Пекине, назвав себя "хорошим предсказателем".
Он не конкретизировал свой прогноз, но заявил, что в годы его президентства Китай бы и не подумал о захвате мятежного острова.
"Это даже не обсуждалось мной с президентом Си (Цзиньпином). И посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем", - сказал Трамп.
На следующей неделе в Пекине начинаются зимние Олимпийские игры.
Люди в защитных масках в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
Вчера, 08:26
Посол Китая предупредил о риске вооруженного конфликта с США из-за Тайваня
Повсеместное обострение международной обстановки Трамп объяснил некомпетентностью нынешнего президента Джо Байдена.
"Наши лидеры - это насмешка, которые не имеют представления, что они делают. То, что происходит сейчас в военном плане по всему миру, было бы немыслимо, если бы выборы не были бы подтасованы, и у вас был бы другой президент. А сейчас у вас президент США, который в высшей степени некомпетентен", - сказал он.
Трамп выразил уверенность в том, что Иран пошел бы на заключение новой ядерной сделки с США в течение недели после выборов. "(Президент РФ Владимир) Путин никогда бы не двинул войска к Украине, а Китай бы никогда бы не помыслил о захвате Тайваня", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 12:36
В МИД Китая призвали США соблюдать обязательства по Тайваню
 
В миреСШАИранКитайТайваньДжо БайденДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России