06:30 30.01.2022 (обновлено: 06:40 30.01.2022)
Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине
Экс-президент США Трамп предрек некие события вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине
© Alex BrandonЭкс-президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
Экс-президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после Олимпийских игр в Пекине, назвав себя "хорошим предсказателем".
Он не конкретизировал свой прогноз, но заявил, что в годы его президентства Китай бы и не подумал о захвате мятежного острова.
"Это даже не обсуждалось мной с президентом Си (Цзиньпином). И посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем", - сказал Трамп.
На следующей неделе в Пекине начинаются зимние Олимпийские игры.
Повсеместное обострение международной обстановки Трамп объяснил некомпетентностью нынешнего президента Джо Байдена.
"Наши лидеры - это насмешка, которые не имеют представления, что они делают. То, что происходит сейчас в военном плане по всему миру, было бы немыслимо, если бы выборы не были бы подтасованы, и у вас был бы другой президент. А сейчас у вас президент США, который в высшей степени некомпетентен", - сказал он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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