https://ria.ru/20220130/tayvan-1770164512.html

Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине

Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине - РИА Новости, 30.01.2022

Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T06:30

2022-01-30T06:30

2022-01-30T06:40

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после Олимпийских игр в Пекине, назвав себя "хорошим предсказателем".Он не конкретизировал свой прогноз, но заявил, что в годы его президентства Китай бы и не подумал о захвате мятежного острова.На следующей неделе в Пекине начинаются зимние Олимпийские игры.Повсеместное обострение международной обстановки Трамп объяснил некомпетентностью нынешнего президента Джо Байдена.Трамп выразил уверенность в том, что Иран пошел бы на заключение новой ядерной сделки с США в течение недели после выборов. "(Президент РФ Владимир) Путин никогда бы не двинул войска к Украине, а Китай бы никогда бы не помыслил о захвате Тайваня", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220129/konflikt-1770099965.html

https://ria.ru/20211220/kitay-1764525215.html

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в мире, сша, иран, китай, тайвань, джо байден, дональд трамп, россия