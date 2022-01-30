https://ria.ru/20220130/sobaka-1770161720.html

"Любой уважающий себя человек должен знать": кинолог дал совет россиянам

Кинолог рассказал, как экологично содержать собаку - РИА Новости, 30.01.2022

"Любой уважающий себя человек должен знать": кинолог дал совет россиянам

Мало кто задумывается о домашних питомцах, когда речь заходит о заботе об окружающей среде, в то же время ответственный подход к содержанию собаки поможет... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T03:21

2022-01-30T03:21

2022-01-30T03:46

общество

собаки

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мало кто задумывается о домашних питомцах, когда речь заходит о заботе об окружающей среде, в то же время ответственный подход к содержанию собаки поможет сохранить Планету для будущих поколений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он пояснил, что вместо пластиковых лучше использовать пакеты из переработанных материалов. Кинолог посетовал на то, что в России нет специальных урн для собачьих экскрементов, откуда их увозят на компостирование, но добавил, что некоторые владельцы используют специальный футляр для сбора, чтобы затем смыть экскременты в унитаз дома.Кроме того, он посоветовал использовать некоторые вещи дважды, а не сразу отправлять в мусорный бак. Например, пакеты для экскрементов можно заменить на упаковки из-под мороженого, кофе, соков или снеков, а в качестве лопатки для корма приспособить пластиковую бутылку, обрезанную по форме совка.Он также призвал собаководов покупать своим питомцам только необходимые аксессуары, такие, как поводок, ошейник, адресник, теплый комбинезон для тех собак, которые мерзнут в холодную погоду, или защитную обувь. К остальным покупкам, вроде бабочек на шею и бейсболок, единственное назначение которых — нарядить собаку для красивой фотографии, кинолог посоветовал относиться вдумчиво.Кроме того, он рекомендовал не скупиться на необходимые вещи, чтобы не менять их слишком часто. Также не стоит торопиться с покупкой новых игрушек собаке, если старые еще в хорошем состоянии и нравятся ей. Ненужные игрушки он призвал продавать, обменивать или передавать приютам вместо того, чтобы выбрасывать."Многие приюты для собак нуждаются пледах, полотенцах и простынях. Если ваши вещи уже не так привлекательны, как бы хотелось, но сохранили свою функциональность, то они могут и согреть собаку, у которой нет хозяина, и продлить свою жизнь, что очень хорошо для окружающей среды", — добавил Голубев.Корм для пса лучше покупать в больших упаковках. Это не только уменьшит количество мусора, но и позволит сэкономить, пояснил кинолог. Влажный корм лучше выбирать в банках, потому что их можно сдать на переработку.При этом он уточнил, что ни в коем случае нельзя давать собаке доедать еду хозяина, "завалявшуюся в холодильнике". По его словам, это будет проявлением не заботы об окружающей среде, а безответственного отношения к животному.

https://ria.ru/20220123/privychki-1769103849.html

https://ria.ru/20220104/sobaki-1766520961.html

https://ria.ru/20211004/sobaka-1752920424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, собаки, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), россия