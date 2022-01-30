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https://ria.ru/20220130/sobaka-1770161720.html
"Любой уважающий себя человек должен знать": кинолог дал совет россиянам
Кинолог рассказал, как экологично содержать собаку - РИА Новости, 30.01.2022
"Любой уважающий себя человек должен знать": кинолог дал совет россиянам
Мало кто задумывается о домашних питомцах, когда речь заходит о заботе об окружающей среде, в то же время ответственный подход к содержанию собаки поможет... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T03:21
2022-01-30T03:46
общество
собаки
владимир голубев
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мало кто задумывается о домашних питомцах, когда речь заходит о заботе об окружающей среде, в то же время ответственный подход к содержанию собаки поможет сохранить Планету для будущих поколений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он пояснил, что вместо пластиковых лучше использовать пакеты из переработанных материалов. Кинолог посетовал на то, что в России нет специальных урн для собачьих экскрементов, откуда их увозят на компостирование, но добавил, что некоторые владельцы используют специальный футляр для сбора, чтобы затем смыть экскременты в унитаз дома.Кроме того, он посоветовал использовать некоторые вещи дважды, а не сразу отправлять в мусорный бак. Например, пакеты для экскрементов можно заменить на упаковки из-под мороженого, кофе, соков или снеков, а в качестве лопатки для корма приспособить пластиковую бутылку, обрезанную по форме совка.Он также призвал собаководов покупать своим питомцам только необходимые аксессуары, такие, как поводок, ошейник, адресник, теплый комбинезон для тех собак, которые мерзнут в холодную погоду, или защитную обувь. К остальным покупкам, вроде бабочек на шею и бейсболок, единственное назначение которых — нарядить собаку для красивой фотографии, кинолог посоветовал относиться вдумчиво.Кроме того, он рекомендовал не скупиться на необходимые вещи, чтобы не менять их слишком часто. Также не стоит торопиться с покупкой новых игрушек собаке, если старые еще в хорошем состоянии и нравятся ей. Ненужные игрушки он призвал продавать, обменивать или передавать приютам вместо того, чтобы выбрасывать."Многие приюты для собак нуждаются пледах, полотенцах и простынях. Если ваши вещи уже не так привлекательны, как бы хотелось, но сохранили свою функциональность, то они могут и согреть собаку, у которой нет хозяина, и продлить свою жизнь, что очень хорошо для окружающей среды", — добавил Голубев.Корм для пса лучше покупать в больших упаковках. Это не только уменьшит количество мусора, но и позволит сэкономить, пояснил кинолог. Влажный корм лучше выбирать в банках, потому что их можно сдать на переработку.При этом он уточнил, что ни в коем случае нельзя давать собаке доедать еду хозяина, "завалявшуюся в холодильнике". По его словам, это будет проявлением не заботы об окружающей среде, а безответственного отношения к животному.
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общество, собаки, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), россия
03:21 30.01.2022 (обновлено: 03:46 30.01.2022)
 
Кинолог рассказал, как экологично содержать собаку

Кинолог Голубев рассказал, как экологично содержать собаку

© Pixabay / LepaleСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Pixabay / Lepale
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мало кто задумывается о домашних питомцах, когда речь заходит о заботе об окружающей среде, в то же время ответственный подход к содержанию собаки поможет сохранить Планету для будущих поколений, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Внести свой вклад в сохранение экологии могут и ответственные собаководы. Для этого достаточно начать с малого: например, отказаться от пластиковых пакетов для отходов, которые многие используют на улице, или покупать корм в больших упаковках — это не только сократит количество используемой упаковки, но и сэкономит бюджет, поскольку обычно такой корм стоит дешевле", — сказал Голубев.

Он пояснил, что вместо пластиковых лучше использовать пакеты из переработанных материалов. Кинолог посетовал на то, что в России нет специальных урн для собачьих экскрементов, откуда их увозят на компостирование, но добавил, что некоторые владельцы используют специальный футляр для сбора, чтобы затем смыть экскременты в унитаз дома.
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Кроме того, он посоветовал использовать некоторые вещи дважды, а не сразу отправлять в мусорный бак. Например, пакеты для экскрементов можно заменить на упаковки из-под мороженого, кофе, соков или снеков, а в качестве лопатки для корма приспособить пластиковую бутылку, обрезанную по форме совка.

"Любой уважающий себя собаковод знает, что убирать за собакой обязательно. Более того, собачьи экскременты — никакое не удобрение, они очень медленно разлагаются и приводят к гибели растений, так что убирать их необходимо не только из соображений эстетики и уважения к соседям, но и для экологии", — рассказал Голубев.

Он также призвал собаководов покупать своим питомцам только необходимые аксессуары, такие, как поводок, ошейник, адресник, теплый комбинезон для тех собак, которые мерзнут в холодную погоду, или защитную обувь. К остальным покупкам, вроде бабочек на шею и бейсболок, единственное назначение которых — нарядить собаку для красивой фотографии, кинолог посоветовал относиться вдумчиво.
Кроме того, он рекомендовал не скупиться на необходимые вещи, чтобы не менять их слишком часто. Также не стоит торопиться с покупкой новых игрушек собаке, если старые еще в хорошем состоянии и нравятся ей. Ненужные игрушки он призвал продавать, обменивать или передавать приютам вместо того, чтобы выбрасывать.
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Корм для пса лучше покупать в больших упаковках. Это не только уменьшит количество мусора, но и позволит сэкономить, пояснил кинолог. Влажный корм лучше выбирать в банках, потому что их можно сдать на переработку.
При этом он уточнил, что ни в коем случае нельзя давать собаке доедать еду хозяина, "завалявшуюся в холодильнике". По его словам, это будет проявлением не заботы об окружающей среде, а безответственного отношения к животному.
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ОбществособакиВладимир ГолубевРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Россия
 
 
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