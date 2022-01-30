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Колпинский районный суд в Петербурге восстановил работу
Колпинский районный суд в Петербурге восстановил работу - РИА Новости, 30.01.2022
Колпинский районный суд в Петербурге восстановил работу
Судьи Колпинского районного суда смогли попасть на свое рабочее место после того, как дворники расчистили дорогу до входной двери, а также освободили от снежных РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T14:51
2022-01-30T14:51
2022-01-30T14:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Судьи Колпинского районного суда смогли попасть на свое рабочее место после того, как дворники расчистили дорогу до входной двери, а также освободили от снежных завалов заезд для машины конвоя, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга восстановлена", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Ранее сообщалось, что на свое рабочее место не мог попасть судья, который пришел на работу для избрания меры пресечения в виде ареста, также из-за неубранного снега в здание не смог попасть секретарь, а машина, конвоирования с задержанными, не смогла проехать к зданию. Судья обратился к коммунальным службам МО Колпино, которые должны были расчистить подъезд, но на его звонки никто не ответил.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, дворники появились после публикации об этой проблеме.
https://ria.ru/20220130/kolpino-1770189345.html
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происшествия, санкт-петербург, колпино
Колпинский районный суд в Петербурге восстановил работу
Колпинский районный суд в Петербурге восстановил работу после снежных завалов у крыльца