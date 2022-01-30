Британия расширит санкции против России

19:19 30.01.2022 (обновлено: 19:51 30.01.2022)
В Британии разработают законопроект о новых санкциях против России
Глава МИД Британии Трасс заявила о намерении из-за Украины расширить санкции против России
Вид на Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Великобритания разрабатывает законопроект, который позволит применять ограничительные меры против любых организаций и лиц из России, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на телеканале Sky News.
"В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать, — расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла бы попасть под санкции. <…> Организациям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться ", — указала глава внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Великобритания способна конфисковать собственность российских олигархов в Лондоне в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Комментируя предположение, что подобные меры ударят и по британским инвесторам, Трасс заявила, что "демократия и свобода важнее сиюминутных финансовых интересов".
"Пиар и часть медиакампании"
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов назвал незаконным возможное изъятие собственности "российских олигархов" в Лондоне. Как отметил сенатор, подобные шаги спровоцируют отток капиталов из города.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько посчитал слова британского министра пиаром и частью медиакампании. Он напомнил, что в столице Соединенного Королевства проживает порядка ста тысяч выходцев из России, в том числе и те, кто вывез туда свои капиталы незаконно и находится под уголовным преследованием. Слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне за последние 15 лет распускают не первый раз, подытожил он.
Вбросы Запада о "вторжении" на Украину
В последние несколько месяцев различные государственные деятели и СМИ в США и Европе заявляют о подготовке Москвой "наступления" на Киев. В Кремле неоднократно опровергали подобные утверждения. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве также отмечали, что заявления о "российской агрессии" используют в качестве предлога для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.