https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212288.html
В сенате США пригрозили ввести санкции против России "авансом"
В сенате США пригрозили ввести санкции против России "авансом" - РИА Новости, 30.01.2022
В сенате США пригрозили ввести санкции против России "авансом"
Часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить превентивно, заявил глава международного комитета сената... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T18:04
2022-01-30T18:04
2022-01-30T21:46
в мире
казахстан
киев
джо байден
нато
сергей лавров
сенат сша
роберт менендес
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить превентивно, заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес в интервью телеканалу CNN."Некоторые санкции могут быть применены авансом", — указал он.Его коллега по комитету, республиканец Джим Риш, подтвердил, что итоговый вариант может сочетать немедленные и оставленные на потом санкции.При этом Менендес призвал сохранить в пакете санкций возможность отключения России от системы SWIFT.Вбросы о "вторжении"В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220130/swift-1770204607.html
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в мире, казахстан, киев, джо байден, нато, сергей лавров, сенат сша, роберт менендес, санкции в отношении россии, swift, россия
18:04 30.01.2022 (обновлено: 21:46 30.01.2022)
В сенате США пригрозили ввести санкции против России "авансом"
Сенатор США Менендес пригрозил, что Вашингтон может ввести санкции против России авансом