21:33 30.01.2022 (обновлено: 21:41 30.01.2022)
Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
СК заявил, что легенда об исчезновении голов членов семьи Романовых не подтвердилась
© Фото : Public DomainРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
© Фото : Public Domain
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Легенда, что головы представителей царской семьи Романовых после их убийства в 1918 году были отсечены и доставлены в Москву в доказательство их смерти, не подтвердилась следствием, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено".
"Была такая легенда или мнение о том, что их (головы) увезли в Москву как доказательство. Эксперты, которые проводили историко-архивную экспертизу, не нашли ни одного официального документа, ни одних мемуарных воспоминаний, ни одного протокола допроса следственных действий Соколова (юриста Николая Соколова, расследовавшего убийство царской семьи по поручению "верховного правителя России" Александра Колчака в 1919 году – ред.) о том, где хотя бы как-то или кто-то говорил об отчленении голов. Этого не было", - сказала Молодцова в фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", показанном в эфире Первого канала.
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Историк Евгений Пчелов рассказал в фильме, что ранее основным доводом в пользу этой версии было то, что на месте предполагаемого уничтожения тел царской семьи не нашли крупных костных фрагментов зубов. "Были обнаружены шейные цепочки со следами срубания, того, что их как-то рассекали. Раз их рассекали, то это не говорит о том, что отрубили головы - это значит, что их снимали, а снять их проще всего, если разрубить", - добавил он.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
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В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
В июле 2020 года Молодцова рассказала журналистам, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.
В январе 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что на его взгляд "ничего сегодня не мешает признанию подлинности Екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в подлинности останков, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви - это Архиерейский собор". Архиерейский собор, предварительно запланированный на май 2022 года, может принять решение в пользу подлинности останков, если аргументы в пользу этого возобладают, а полнота церкви с этим согласится, добавил митрополит.
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