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Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука
Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука - РИА Новости, 30.01.2022
Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука
Предельная скорость ракеты, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T10:00
2022-01-30T17:29
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 30 янв — РИА Новости. Предельная скорость ракеты, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука."(Максимальная. — Прим. ред.) скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США считают, что это баллистическая ракета средней дальности", — рассказал журналистам в Сеуле осведомленный источник среди южнокорейских военных.Он пояснил, что ракета достигает своей максимальной скорости на взлете.Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил пуск и потребовал прекратить действия, "вызывающие нестабильность на Корейском полуострове".Как заявили ранее в Сеуле, КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, максимальная высота — две тысячи километров.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин расценил эти действия как сигнал того, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск МБР и проведение ядерных испытаний, которого страна добровольно придерживается с конца 2017 года.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры "по укреплению доверия с США" и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
https://ria.ru/20220130/kndr-1770169026.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея
10:00 30.01.2022 (обновлено: 17:29 30.01.2022)
 
Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука

Yonhap: скорость запущенной Северной Кореей ракеты в 16 раз превысила скорость звука

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 30 янв — РИА Новости. Предельная скорость ракеты, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука.
"(Максимальная. — Прим. ред.) скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США считают, что это баллистическая ракета средней дальности", — рассказал журналистам в Сеуле осведомленный источник среди южнокорейских военных.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
09:10
Сеул осудил пуск КНДР ракеты средней дальности
Он пояснил, что ракета достигает своей максимальной скорости на взлете.
Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил пуск и потребовал прекратить действия, "вызывающие нестабильность на Корейском полуострове".
Как заявили ранее в Сеуле, КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, максимальная высота — две тысячи километров.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин расценил эти действия как сигнал того, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск МБР и проведение ядерных испытаний, которого страна добровольно придерживается с конца 2017 года.

Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры "по укреплению доверия с США" и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
08:24
КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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