https://ria.ru/20220130/raketa-1770172080.html

Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука

Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука - РИА Новости, 30.01.2022

Максимальная скорость ракеты КНДР в 16 раз превысила скорость звука

Предельная скорость ракеты, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T10:00

2022-01-30T10:00

2022-01-30T17:29

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кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 30 янв — РИА Новости. Предельная скорость ракеты, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука."(Максимальная. — Прим. ред.) скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США считают, что это баллистическая ракета средней дальности", — рассказал журналистам в Сеуле осведомленный источник среди южнокорейских военных.Он пояснил, что ракета достигает своей максимальной скорости на взлете.Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил пуск и потребовал прекратить действия, "вызывающие нестабильность на Корейском полуострове".Как заявили ранее в Сеуле, КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, максимальная высота — две тысячи километров.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин расценил эти действия как сигнал того, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск МБР и проведение ядерных испытаний, которого страна добровольно придерживается с конца 2017 года.Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры "по укреплению доверия с США" и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".

https://ria.ru/20220130/kndr-1770169026.html

https://ria.ru/20220130/kndr-1770167554.html

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кндр (северная корея)

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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея