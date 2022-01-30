https://ria.ru/20220130/pushkov-1770160317.html
Не поможет никто. Пушков объяснил, что ожидать от войны с Украиной
Пушков оценил последствия отказа Венгрии увеличить контингент НАТО - РИА Новости, 30.01.2022
Не поможет никто. Пушков объяснил, что ожидать от войны с Украиной
Европа не станет вступать в гипотетический вооруженный конфликт с участием Украины, написал в Telegram председатель комиссии по информационной политике и... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T02:13
2022-01-30T02:13
2022-01-30T02:56
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европа не станет вступать в гипотетический вооруженный конфликт с участием Украины, написал в Telegram председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совета Федерации Алексей Пушков.Так сенатор прокомментировал решение Венгрии отказаться от размещения дополнительных подразделений НАТО на территории страны.Член Совфеда также напомнил Киеву о схожей позиции Хорватии и Болгарии, которые заявили, что "не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину"."Несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где ее обвиняют чуть ли не в предательстве, Германия настаивает на своем отказе поставлять оружие Украине", — заключил сенатор.В четверг телеканал Sky News сообщил, что страны-члены Североатлантического альянса рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что они будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html
https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, болгария, венгрия, словакия, хорватия, румыния, германия, алексей пушков, нато, совет федерации рф, россия
02:13 30.01.2022 (обновлено: 02:56 30.01.2022)
Пушков оценил последствия отказа Венгрии увеличить контингент НАТО
Сенатор Пушков: Европа не станет воевать за Украину, несмотря на декларации НАТО