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Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка
Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка - РИА Новости, 30.01.2022
Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка
Прокуратура Ленинградской области ведет проверку после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T19:50
2022-01-30T20:02
происшествия
калининский район
узбекистан
ленинградская область
крещение господне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области ведет проверку после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней, сообщает пресс-служба областного ведомства."Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино трупа малолетнего ребёнка, 2019 года рождения", - говорится в сообщении.По предварительным данным, ребенок несколько месяцев жил с няней, гражданкой Киргизии, в Калининском районе, куда его передала мать, гражданка Узбекистана, отмечает надзорное ведомство."Мать обнаружила в квартире труп своего ребенка, которого доставила по месту своего жительства в Мурино, откуда сообщила о произошедшем в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.
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происшествия, калининский район, узбекистан, ленинградская область, крещение господне
19:50 30.01.2022 (обновлено: 20:02 30.01.2022)
 
Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка

Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка, жившего с няней

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области ведет проверку после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней, сообщает пресс-служба областного ведомства.
"Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино трупа малолетнего ребёнка, 2019 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, ребенок несколько месяцев жил с няней, гражданкой Киргизии, в Калининском районе, куда его передала мать, гражданка Узбекистана, отмечает надзорное ведомство.
"Мать обнаружила в квартире труп своего ребенка, которого доставила по месту своего жительства в Мурино, откуда сообщила о произошедшем в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.
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ПроисшествияКалининский районУзбекистанЛенинградская областьКрещение Господне
 
 
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