https://ria.ru/20220130/proverka-1770219779.html

Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка

Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка - РИА Новости, 30.01.2022

Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка

Прокуратура Ленинградской области ведет проверку после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T19:50

2022-01-30T19:50

2022-01-30T20:02

происшествия

калининский район

узбекистан

ленинградская область

крещение господне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области ведет проверку после обнаружения в квартире тела маленького ребенка, который жил с няней, сообщает пресс-служба областного ведомства."Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино трупа малолетнего ребёнка, 2019 года рождения", - говорится в сообщении.По предварительным данным, ребенок несколько месяцев жил с няней, гражданкой Киргизии, в Калининском районе, куда его передала мать, гражданка Узбекистана, отмечает надзорное ведомство."Мать обнаружила в квартире труп своего ребенка, которого доставила по месту своего жительства в Мурино, откуда сообщила о произошедшем в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220130/vzryv-1770178367.html

калининский район

узбекистан

ленинградская область

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происшествия, калининский район, узбекистан, ленинградская область, крещение господне