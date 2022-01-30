https://ria.ru/20220130/proisshestvie-1770207297.html

Под Выборгом нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста", сообщил источник

Под Выборгом нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста", сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2022

Под Выборгом нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста", сообщил источник

Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T17:16

2022-01-30T17:16

2022-01-30T19:23

происшествия

ленинградская область

выборгский район

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Рядом была предсмертная записка. По предварительным данным, мужчина покончил с собой", — сказал собеседник агентства, не назвав имя топ-менеджера.Обстоятельства уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/proisshestviya-1577945014.html

ленинградская область

выборгский район

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2022

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происшествия, ленинградская область, выборгский район, газпром