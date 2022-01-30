https://ria.ru/20220130/proisshestvie-1770207297.html
Под Выборгом нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста", сообщил источник
Под Выборгом нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста", сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2022
Под Выборгом нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста", сообщил источник
Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T17:16
2022-01-30T17:16
2022-01-30T19:23
происшествия
ленинградская область
выборгский район
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Рядом была предсмертная записка. По предварительным данным, мужчина покончил с собой", — сказал собеседник агентства, не назвав имя топ-менеджера.Обстоятельства уточняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/proisshestviya-1577945014.html
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происшествия, ленинградская область, выборгский район, газпром
17:16 30.01.2022 (обновлено: 19:23 30.01.2022)
Под Выборгом нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста", сообщил источник
Источник: в Выборгском районе нашли тело топ-менеджера "Газпром инвеста"