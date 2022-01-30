https://ria.ru/20220130/peregovory-1770193158.html

Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России, заявили в Лондоне

Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России, заявили в Лондоне - РИА Новости, 30.01.2022

Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России, заявили в Лондоне

Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T14:32

2022-01-30T14:32

2022-01-30T14:32

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великобритания

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нато

сергей лавров

борис джонсон

восточная европа

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ЛОНДОН, 30 янв - РИА Новости. Мяч в переговорах с Западом находится на стороне России, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс."На прошлой неделе США и НАТО представили существенные предложения по сферам для обсуждения, которые позволили бы повысить прозрачность и снизить риски", - написала Трасс в колонке для британской газеты Telegraph.По ее словам, "мы призываем Россию сесть за стол переговоров, основанных на ключевых принципах свободы, демократии и верховенства закона". "Альтернатива может закончиться только трагедией: вторжением, неизбежно ведущим к огромным страданиям и серьезным экономическим последствиям в результате санкций. Мяч на российской площадке. Я буду продолжать доказывать это нашим союзникам и непосредственно Москве для дипломатического решения. Но я также готова предпринять необходимые шаги, чтобы разъяснить последствия продолжающейся воинственности", - написала Трасс.Ранее канцелярия британского премьера сообщила, что главы МИД и Минобороны отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Также на Даунинг-стрит сообщили, что премьер Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе и отправится в регион с поездкой, чтобы "лично донести это послание". В какую страну Джонсон отправится, не уточняется.Ранее посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить глупые риторические провокации вокруг Украины, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770180391.html

https://ria.ru/20220130/bezopasnost-1770181721.html

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в мире, киев, великобритания, владимир путин, нато, сергей лавров, борис джонсон, восточная европа, россия, лиз трасс