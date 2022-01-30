https://ria.ru/20220130/peregovory-1770159755.html

Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву в ближайшие дни

Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву в ближайшие дни - РИА Новости, 30.01.2022

Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву в ближайшие дни

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней, сообщила пресс-служба британского... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T01:42

2022-01-30T01:42

2022-01-30T08:13

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ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней, сообщила пресс-служба британского премьер-министра.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата визита в Россию главы британского внешнеполитического ведомства согласована, он должен был состояться в течение двух недель. Глава Минобороны Бен Уоллес на прошлой неделе также заявил, что собирается отправиться в Москву на переговоры.Отмечается, что в переговорах со своими партнерами в последние несколько недель премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что без успешной комбинации политики сдерживания и дипломатии "тысячи жизней будут потеряны, как в России, так и на Украине". Пресс-служба Джонсона сообщает, что премьер рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе и отправится в регион с поездкой, чтобы "лично донести это послание". В какую страну Джонсон отправится, не уточняется.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220130/voyska-1770159404.html

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в мире, москва, великобритания, нато, сергей лавров, россия, бен уоллес, лиз трасс