01:42 30.01.2022 (обновлено: 08:13 30.01.2022)
Главы МИД и Минобороны Британии отправятся в Москву в ближайшие дни
Глава МИД Великобритании Трасс и министр обороны Уоллес отправятся в Москву на переговоры
© AP Photo / Alberto PezzaliЛондон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней, сообщила пресс-служба британского премьер-министра.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата визита в Россию главы британского внешнеполитического ведомства согласована, он должен был состояться в течение двух недель. Глава Минобороны Бен Уоллес на прошлой неделе также заявил, что собирается отправиться в Москву на переговоры.
"Вслед за заявлением в палате общин на прошлой неделе, когда он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина и способствовать деэскалации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в переговорах со своими партнерами в последние несколько недель премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что без успешной комбинации политики сдерживания и дипломатии "тысячи жизней будут потеряны, как в России, так и на Украине". Пресс-служба Джонсона сообщает, что премьер рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе и отправится в регион с поездкой, чтобы "лично донести это послание". В какую страну Джонсон отправится, не уточняется.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.