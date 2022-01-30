https://ria.ru/20220130/otstavka-1770214238.html
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства - РИА Новости, 30.01.2022
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства
Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя уже в третий раз с начала года, чтобы вновь выразить протест против ограничений, введенных из-за... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T18:30
2022-01-30T18:30
2022-01-30T20:13
распространение коронавируса
в мире
бельгия
брюссель
протесты
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_ed0a69a18b62d67aaf4879339693ecc9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Надим Зуауи. Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя уже в третий раз с начала года, чтобы вновь выразить протест против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также потребовать отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.Организатором акции на этот раз выступает общественное движение "Объединенная Бельгия за свободу". Во время акции организаторы собирают подписи для обращения в Палату представителей (парламент) Бельгии для инициирования процедуры роспуска действующего коалиционного правительства либерала Александра де Кроо.Среди главных требований по-прежнему фигурирует отмена коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы. Кроме того, участники акции выступают против обязательной вакцинации, которую в Бельгии планируют ввести для медицинского персонала.Неделю назад в подобной акции в Брюсселе приняли участие более 50 тысяч человек. Изначально мирная акция переросла в столкновения демонстрантов с полицией, несколько участников демонстрации и сотрудников полиции были доставлены в больницы. 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних, были арестованы по итогам акции.Бельгия в пятницу смягчила некоторые коронавирусные ограничения и ввела новый механизм оценки эпидемиологической ситуации в стране - барометр.Вновь разрешены массовые мероприятия в помещениях, открываются центры боулинга, бильярдные, казино. Исключение пока составляют дискотеки, которые по-прежнему остаются под запретом. На мероприятиях с участием от 50 человек в помещении и от 100 человек на улице будет необходимо проверять коронавирусные сертификаты. При этом маски остаются обязательными в помещениях.Кроме того, болельщики вновь могут вернуться на стадионы. Рестораны и кафе смогут работать до полуночи, а не до 23.00, как в предыдущие недели.Также с 28 января вступает в силу коронавирусный барометр - специальный механизм, который позволяет вводить или отменять ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.Критериями для определения эпидемиологической ситуации станут данные о поступлении пациентов с коронавирусом в больницы и заполняемость отделений интенсивной терапии, а также темпы распространения вируса.В настоящее время в Бельгии превалирует штамм "омикрон". В среднем более 300 человек ежедневно попадают в бельгийские больницы с коронавирусом.Примечательно, что Бельгия занимает лидирующие позиции в ЕС по уровню вакцинации среди населения, который в некоторых регионах превышает 80% с учетом несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220124/pandemiya-1769239396.html
https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769237954.html
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_386fc2967353431048bafdfea082dd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, брюссель, протесты, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:30 30.01.2022 (обновлено: 20:13 30.01.2022)
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки действующего правительства
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Надим Зуауи. Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя уже в третий раз с начала года, чтобы вновь выразить протест против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также потребовать отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции на этот раз выступает общественное движение "Объединенная Бельгия
за свободу". Во время акции организаторы собирают подписи для обращения в Палату представителей (парламент) Бельгии для инициирования процедуры роспуска действующего коалиционного правительства либерала Александра де Кроо.
Среди главных требований по-прежнему фигурирует отмена коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы. Кроме того, участники акции выступают против обязательной вакцинации, которую в Бельгии планируют ввести для медицинского персонала.
Неделю назад в подобной акции в Брюсселе
приняли участие более 50 тысяч человек. Изначально мирная акция переросла в столкновения демонстрантов с полицией, несколько участников демонстрации и сотрудников полиции были доставлены в больницы. 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних, были арестованы по итогам акции.
Бельгия в пятницу смягчила некоторые коронавирусные ограничения и ввела новый механизм оценки эпидемиологической ситуации в стране - барометр.
Вновь разрешены массовые мероприятия в помещениях, открываются центры боулинга, бильярдные, казино. Исключение пока составляют дискотеки, которые по-прежнему остаются под запретом. На мероприятиях с участием от 50 человек в помещении и от 100 человек на улице будет необходимо проверять коронавирусные сертификаты. При этом маски остаются обязательными в помещениях.
Кроме того, болельщики вновь могут вернуться на стадионы. Рестораны и кафе смогут работать до полуночи, а не до 23.00, как в предыдущие недели.
Также с 28 января вступает в силу коронавирусный барометр - специальный механизм, который позволяет вводить или отменять ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Критериями для определения эпидемиологической ситуации станут данные о поступлении пациентов с коронавирусом в больницы и заполняемость отделений интенсивной терапии, а также темпы распространения вируса.
В настоящее время в Бельгии превалирует штамм "омикрон". В среднем более 300 человек ежедневно попадают в бельгийские больницы с коронавирусом.
Примечательно, что Бельгия занимает лидирующие позиции в ЕС по уровню вакцинации среди населения, который в некоторых регионах превышает 80% с учетом несовершеннолетних.