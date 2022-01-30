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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220130/otstavka-1770214238.html
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства - РИА Новости, 30.01.2022
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства
Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя уже в третий раз с начала года, чтобы вновь выразить протест против ограничений, введенных из-за... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T18:30
2022-01-30T20:13
распространение коронавируса
в мире
бельгия
брюссель
протесты
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Надим Зуауи. Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя уже в третий раз с начала года, чтобы вновь выразить протест против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также потребовать отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.Организатором акции на этот раз выступает общественное движение "Объединенная Бельгия за свободу". Во время акции организаторы собирают подписи для обращения в Палату представителей (парламент) Бельгии для инициирования процедуры роспуска действующего коалиционного правительства либерала Александра де Кроо.Среди главных требований по-прежнему фигурирует отмена коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы. Кроме того, участники акции выступают против обязательной вакцинации, которую в Бельгии планируют ввести для медицинского персонала.Неделю назад в подобной акции в Брюсселе приняли участие более 50 тысяч человек. Изначально мирная акция переросла в столкновения демонстрантов с полицией, несколько участников демонстрации и сотрудников полиции были доставлены в больницы. 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних, были арестованы по итогам акции.Бельгия в пятницу смягчила некоторые коронавирусные ограничения и ввела новый механизм оценки эпидемиологической ситуации в стране - барометр.Вновь разрешены массовые мероприятия в помещениях, открываются центры боулинга, бильярдные, казино. Исключение пока составляют дискотеки, которые по-прежнему остаются под запретом. На мероприятиях с участием от 50 человек в помещении и от 100 человек на улице будет необходимо проверять коронавирусные сертификаты. При этом маски остаются обязательными в помещениях.Кроме того, болельщики вновь могут вернуться на стадионы. Рестораны и кафе смогут работать до полуночи, а не до 23.00, как в предыдущие недели.Также с 28 января вступает в силу коронавирусный барометр - специальный механизм, который позволяет вводить или отменять ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.Критериями для определения эпидемиологической ситуации станут данные о поступлении пациентов с коронавирусом в больницы и заполняемость отделений интенсивной терапии, а также темпы распространения вируса.В настоящее время в Бельгии превалирует штамм "омикрон". В среднем более 300 человек ежедневно попадают в бельгийские больницы с коронавирусом.Примечательно, что Бельгия занимает лидирующие позиции в ЕС по уровню вакцинации среди населения, который в некоторых регионах превышает 80% с учетом несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220124/pandemiya-1769239396.html
https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769237954.html
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в мире, бельгия, брюссель, протесты, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:30 30.01.2022 (обновлено: 20:13 30.01.2022)
 
В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки правительства

В Брюсселе противники COVID-ограничений потребовали отставки действующего правительства

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Надим Зуауи. Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя уже в третий раз с начала года, чтобы вновь выразить протест против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также потребовать отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции на этот раз выступает общественное движение "Объединенная Бельгия за свободу". Во время акции организаторы собирают подписи для обращения в Палату представителей (парламент) Бельгии для инициирования процедуры роспуска действующего коалиционного правительства либерала Александра де Кроо.
Среди главных требований по-прежнему фигурирует отмена коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы. Кроме того, участники акции выступают против обязательной вакцинации, которую в Бельгии планируют ввести для медицинского персонала.
Неделю назад в подобной акции в Брюсселе приняли участие более 50 тысяч человек. Изначально мирная акция переросла в столкновения демонстрантов с полицией, несколько участников демонстрации и сотрудников полиции были доставлены в больницы. 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних, были арестованы по итогам акции.
Бельгия в пятницу смягчила некоторые коронавирусные ограничения и ввела новый механизм оценки эпидемиологической ситуации в стране - барометр.
Вновь разрешены массовые мероприятия в помещениях, открываются центры боулинга, бильярдные, казино. Исключение пока составляют дискотеки, которые по-прежнему остаются под запретом. На мероприятиях с участием от 50 человек в помещении и от 100 человек на улице будет необходимо проверять коронавирусные сертификаты. При этом маски остаются обязательными в помещениях.
Кроме того, болельщики вновь могут вернуться на стадионы. Рестораны и кафе смогут работать до полуночи, а не до 23.00, как в предыдущие недели.
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Также с 28 января вступает в силу коронавирусный барометр - специальный механизм, который позволяет вводить или отменять ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Критериями для определения эпидемиологической ситуации станут данные о поступлении пациентов с коронавирусом в больницы и заполняемость отделений интенсивной терапии, а также темпы распространения вируса.
В настоящее время в Бельгии превалирует штамм "омикрон". В среднем более 300 человек ежедневно попадают в бельгийские больницы с коронавирусом.
Примечательно, что Бельгия занимает лидирующие позиции в ЕС по уровню вакцинации среди населения, который в некоторых регионах превышает 80% с учетом несовершеннолетних.
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Распространение коронавирусаВ миреБельгияБрюссельПротестыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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