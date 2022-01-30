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https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html
Зараженные "омикроном" опасны для общества уже к вечеру
Ученый назвал причину быстрого распространения "омикрона" - РИА Новости, 30.01.2022
Зараженные "омикроном" опасны для общества уже к вечеру
Человек, зараженный омикрон-штаммом коронавируса, может стать распространителем инфекции за несколько часов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:48
2022-01-30T17:36
общество
ботсвана
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр семенов
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Человек, зараженный омикрон-штаммом коронавируса, может стать распространителем инфекции за несколько часов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру", — объяснил он.В то же время этот вариант гораздо быстрее выводится из организма — примерно за неделю, добавил Семенов.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220130/omikron-1770179372.html
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общество, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр семенов, россия, коронавирус covid-19
15:48 30.01.2022 (обновлено: 17:36 30.01.2022)
 
Ученый назвал причину быстрого распространения "омикрона"

Вирусолог Семенов: зараженный омикроном становится распространителем через несколько часов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края
Пробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Человек, зараженный омикрон-штаммом коронавируса, может стать распространителем инфекции за несколько часов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру", — объяснил он.
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Омикрон-штамм выявили в 82 российских регионах
В то же время этот вариант гораздо быстрее выводится из организма — примерно за неделю, добавил Семенов.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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ОбществоБотсванаЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр СеменовРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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