https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html

Зараженные "омикроном" опасны для общества уже к вечеру

Ученый назвал причину быстрого распространения "омикрона" - РИА Новости, 30.01.2022

Зараженные "омикроном" опасны для общества уже к вечеру

Человек, зараженный омикрон-штаммом коронавируса, может стать распространителем инфекции за несколько часов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T15:48

2022-01-30T15:48

2022-01-30T17:36

общество

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр семенов

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Человек, зараженный омикрон-штаммом коронавируса, может стать распространителем инфекции за несколько часов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру", — объяснил он.В то же время этот вариант гораздо быстрее выводится из организма — примерно за неделю, добавил Семенов.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220130/omikron-1770179372.html

https://ria.ru/20220130/omikron-1770187801.html

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общество, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр семенов, россия, коронавирус covid-19