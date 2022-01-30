https://ria.ru/20220130/nato-1770200663.html

Украине ничего не должны: Британия сравнила армии России и НАТО и решила не защищать Киев

Британцы сравнили армии России и НАТО и решили не защищать Украину - РИА Новости, 30.01.2022

Украине ничего не должны: Британия сравнила армии России и НАТО и решила не защищать Киев

Газета Daily Express сравнила армии России и стран НАТО по численности, а читатели издания в комментариях призвали не связываться с Москвой. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:03

2022-01-30T16:03

2022-01-30T16:50

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россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Газета Daily Express сравнила армии России и стран НАТО по численности, а читатели издания в комментариях призвали не связываться с Москвой.Автор публикации Лайам Дойл обвинил Кремль в агрессивных планах в отношении Киева и, сославшись на заявления британского премьера Бориса Джонсона, заявил о расположении 60 ударных соединений российской армии вдоль границы с Украиной.По словам журналиста, по суммарной численности войск Россия из членов НАТО уступает только США. В ее составе служат около 1,154 миллиона человек, а вместе с резервистами — около 1,4 миллиона, отмечает он. Вооруженные силы США же насчитывают 1,346 миллиона военных, в резерве находятся около 800 тысяч солдат.Дойл привел также данные по другим странам альянса. Следом за Соединенными Штатами идут Турция (445 тысяч военных), Франция (208 тысяч) и Германия(189 тысяч). А общая численность войск 30 государств — членов НАТО составляет от трех с половиной до пяти миллионов военных.При этом автор обратил внимание, что у России крупнейший в мире ядерный арсенал — 6,4 тысячи боеголовок.Комментаторы на сайте раскритиковали журналиста за статью, указав на неполноту сравнения, а также напомнили, что Украина не входит в НАТО и у альянса нет обязательств защищать ее."Действие статьи 5 устава НАТО не распространяется на Украину", — написал Sir Realist.При этом он заявил, что в случае войны Россия не сможет победить НАТО, так как страны альянса также обладают ядерным оружием.Azriel ответил читателю, что у НАТО нет гиперзвукового оружия, а также указал, что российские зенитные ракеты превосходят американские аналоги."У них более совершенные истребители, <…> которые способны противостоять лучшим самолетам США — F-22", — продолжил он.Кроме того, пользователь указал на отсутствие единства внутри НАТО относительно возможного военного противостояния с Россией: так, Болгария и Хорватия уже отказались воевать за Украину.Mikey6195, в свою очередь, также заявил, что союзники США по альянсу не захотят участвовать в военном конфликте."Францию и Германию вообще не слышно — трусы!" — написал он.С ним согласился Zinnki.UKPatriot поинтересовался, почему в возможном вооруженном конфликте с участием Украины должна участвовать Великобритания."Украина не входит в состав НАТО. Или альянс НАТО теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?" — спросил он.Аналогичную позицию высказал Johnf3203.REDTOON1892 указал на то, что численность армии играет не столь важную роль по сравнению с ее оснащением."Сейчас одним ударом можно уничтожить целую дивизию, потопить военные корабли и даже авианосцы", — пояснил он.Читатель уверен, что войны не будет, потому что все стороны понимают ее последствия.Exiled in the desert SW напомнил, что США, несмотря на подготовку собственной армии и имеющиеся технологии, потерпели поражение "от рук 80 тысяч пастухов, которые только недавно впервые взяли в руки автоматы Калашникова".Pink_floyder заметил, что армии наполеоновской Франции и Третьего рейха также превосходили российскую по численности, но тем не менее они проиграли войну.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220129/preduprezhdenie-1770116631.html

https://ria.ru/20220129/kuleba-1770144391.html

https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html

https://ria.ru/20220130/voyna-1770164021.html

https://ria.ru/20220130/zapad-1770138586.html

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сша

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безопасность, украина, сша, германия, франция, великобритания, нато, россия