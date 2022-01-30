https://ria.ru/20220130/nasmork-1770087730.html
Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне"
Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне" - РИА Новости, 30.01.2022
Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне"
Насморк — это часто встречающийся симптом заражения омикрон-штаммом коронавируса. Почему он не так безобиден, как может показаться, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T02:15
2022-01-30T02:15
2022-01-30T03:20
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
владимир зайцев
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Насморк — это часто встречающийся симптом заражения омикрон-штаммом коронавируса. Почему он не так безобиден, как может показаться, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.Воспаление слизистой оболочки носа, вызванное "омикроном", длится дольше обычного насморка, отметил он. Многие россияне относятся к этому недомоганию недостаточно серьезно, считает врач. Между тем при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.По его словам, длительный насморк может привести к неприятным последствиям."Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли", — предупредил врач.Он советует обращаться за медицинской помощью, если полноценное дыхание через нос не удается восстановить в течение семи дней.Если затяжной насморк осложняется другими симптомами, указывающими на заражение омикрон-штаммом, то врача лучше пригласить на дом."Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки "омикрона". Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом", — заключил Зайцев.
https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, владимир зайцев, омикрон-штамм коронавируса
02:15 30.01.2022 (обновлено: 03:20 30.01.2022)
Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне"
Врач Зайцев: насморк при омикрон-штамме COVID-19 может привести к гипоксии головного мозга
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Насморк — это часто встречающийся симптом заражения омикрон-штаммом коронавируса. Почему он не так безобиден, как может показаться, объяснил в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.
Воспаление слизистой оболочки носа, вызванное "омикроном", длится дольше обычного насморка, отметил он. Многие россияне относятся к этому недомоганию недостаточно серьезно, считает врач. Между тем при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.
"Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород", — пояснил Зайцев.
По его словам, длительный насморк может привести к неприятным последствиям.
"Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли", — предупредил врач.
Он советует обращаться за медицинской помощью, если полноценное дыхание через нос не удается восстановить в течение семи дней.
"Если человек видит, что насморк сам уходит и дыхание нормализуется, то все нормально. Если через неделю симптоматика нарастает и никуда уходить не хочет, то это уже стопроцентный повод для обращения к доктору", — считает Зайцев.
Если затяжной насморк осложняется другими симптомами, указывающими на заражение омикрон-штаммом, то врача лучше пригласить на дом.
"Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки "омикрона". Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом", — заключил Зайцев
.