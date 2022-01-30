https://ria.ru/20220130/nasmork-1770087730.html

Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне"

Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне" - РИА Новости, 30.01.2022

Врач рассказал, чем опасен насморк при "омикроне"

Насморк — это часто встречающийся симптом заражения омикрон-штаммом коронавируса. Почему он не так безобиден, как может показаться, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T02:15

2022-01-30T02:15

2022-01-30T03:20

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

владимир зайцев

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Насморк — это часто встречающийся симптом заражения омикрон-штаммом коронавируса. Почему он не так безобиден, как может показаться, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.Воспаление слизистой оболочки носа, вызванное "омикроном", длится дольше обычного насморка, отметил он. Многие россияне относятся к этому недомоганию недостаточно серьезно, считает врач. Между тем при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.По его словам, длительный насморк может привести к неприятным последствиям."Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли", — предупредил врач.Он советует обращаться за медицинской помощью, если полноценное дыхание через нос не удается восстановить в течение семи дней.Если затяжной насморк осложняется другими симптомами, указывающими на заражение омикрон-штаммом, то врача лучше пригласить на дом."Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки "омикрона". Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом", — заключил Зайцев.

https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html

https://ria.ru/20220128/lechenie-1770030104.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, владимир зайцев, омикрон-штамм коронавируса