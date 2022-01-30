https://ria.ru/20220130/nakopleniya-1770165209.html

Исследование показало, сколько россиян делают накопления

Исследование показало, сколько россиян делают накопления - РИА Новости, 30.01.2022

Исследование показало, сколько россиян делают накопления

Только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T07:35

2022-01-30T07:35

2022-01-30T14:54

общество

синергия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование прошло в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч россиян из всех регионов страны.Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки (например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику), а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день".По данным Банка России, объем средств граждан в банках ускорил рост в 2021-м до 5,7 процента с 4,2 процента годом ранее. По итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211025/nakopleniya-1756062417.html

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общество, синергия, центральный банк рф (цб рф)