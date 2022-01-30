https://ria.ru/20220130/nakopleniya-1770165209.html
Исследование показало, сколько россиян делают накопления
Исследование показало, сколько россиян делают накопления - РИА Новости, 30.01.2022
Исследование показало, сколько россиян делают накопления
Только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T07:35
2022-01-30T07:35
2022-01-30T14:54
общество
синергия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование прошло в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч россиян из всех регионов страны.Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки (например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику), а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день".По данным Банка России, объем средств граждан в банках ускорил рост в 2021-м до 5,7 процента с 4,2 процента годом ранее. По итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20211025/nakopleniya-1756062417.html
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общество, синергия, центральный банк рф (цб рф)
07:35 30.01.2022 (обновлено: 14:54 30.01.2022)
Исследование показало, сколько россиян делают накопления
"Синергия": только 26 процентов россиян делают накопления
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование прошло в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч россиян из всех регионов страны.
"Лишь 26 процентов граждан России делают накопления. Около 64 процентов из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20 процентов — от пяти до десяти тысяч рублей, а девять процентов — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только семи процентам опрошенных", — пишут аналитики.
Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки (например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику), а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день".
По данным Банка России
, объем средств граждан в банках ускорил рост в 2021-м до 5,7 процента с 4,2 процента годом ранее. По итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.