https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770215074.html

Куравлев сыграл все возможное и невозможное, заявил Филиппенко

Куравлев сыграл все возможное и невозможное, заявил Филиппенко - РИА Новости, 30.01.2022

Куравлев сыграл все возможное и невозможное, заявил Филиппенко

Актер Леонид Куравлев смог сыграть "все возможное и невозможное", работать с ним было удовольствием, поделился воспоминаниями о коллеге советский и российский... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T18:46

2022-01-30T18:46

2022-01-30T23:20

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Актер Леонид Куравлев смог сыграть "все возможное и невозможное", работать с ним было удовольствием, поделился воспоминаниями о коллеге советский и российский актёр Александр Филиппенко в своём аккаунте в соцсети Facebook.Актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости его сын Василий."Леня Куравлев… Как легко и приятно было с тобой играть! В одну секунду мы понимали друг друга с полуслова. Счастье, когда рядом профессионал такого класса. Недаром ты был любимым актером Шукшина, Данелия, Гайдая… Ленечка! Мне кажется, что ты сыграл все, что только возможно! И не возможно! И потрясающе сыграл", - написал Филиппенко в соцсети.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

https://ria.ru/20220130/kuravlev-1770186110.html

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общество, рсфср, леонид куравлев, facebook, александр филиппенко, россия