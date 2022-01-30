https://ria.ru/20220130/frantsiya-1770205803.html

Близкий соратник Ле Пен обвинил команду Земмура в нечестных методах

Близкий соратник Ле Пен обвинил команду Земмура в нечестных методах - РИА Новости, 30.01.2022

Близкий соратник Ле Пен обвинил команду Земмура в нечестных методах

Лидер французской партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля обвинил команду другого кандидата в президенты... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:57

2022-01-30T16:57

2022-01-30T16:58

в мире

франция

марин ле пен

анн идальго

жан-люк меланшон

европарламент

жером ривьер

эрик земмур

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля обвинил команду другого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура в нечестных методах ведения предвыборной кампании."У них определенные методы... Они звонят депутатам, обещают деньги, выдвижения на должности на выборах в законодательные органы. Это нечестные методы. Я, как и многие французы, задаюсь вопросом, не нужна ли "операция Земмур" для того, чтобы помешать Марин Ле Пен пройти во второй тур, вплоть до того, чтобы дать пройти Валери Пекресс, чтобы содействовать ее избранию или переизбранию Эммануэля Макрона", - заявил Барделля в эфире телеканала BFMTV.Ранее глава делегации французской правой партии "Национальное объединение" в Европарламенте Жером Ривьер решил присоединиться к партии крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура и поддержать его на президентских выборах, так как Марин Ле Пен, по его словам, не в состоянии победить на них. Как сообщала позднее газета Parisien, помимо Ривьера к Земмуру решил присоединиться еще один член команды Ле Пен - Дамьен Рьё, помощник ее советника Филиппа Оливье. В дальнейшем в газете появилась информация, что племянница Ле Пен, Марион Марешаль Ле Пен, размышляет о возможности поддержать на выборах Земмура.В июле 2021 года сообщалось, что Жордан Барделля будет заменять Марин Ле Пен на посту лидера партии "Национальное объединение" на время президентской кампании во Франции.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Марин Ле Пен и Эрика Земмура это глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20220130/frantsiya-1770202246.html

https://ria.ru/20220128/zemmur-1769996036.html

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в мире, франция, марин ле пен, анн идальго, жан-люк меланшон, европарламент, жером ривьер, эрик земмур