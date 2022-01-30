Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220130/frantsiya-1770205803.html
Близкий соратник Ле Пен обвинил команду Земмура в нечестных методах
Близкий соратник Ле Пен обвинил команду Земмура в нечестных методах - РИА Новости, 30.01.2022
Близкий соратник Ле Пен обвинил команду Земмура в нечестных методах
Лидер французской партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля обвинил команду другого кандидата в президенты... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T16:57
2022-01-30T16:58
в мире
франция
марин ле пен
анн идальго
жан-люк меланшон
европарламент
жером ривьер
эрик земмур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761515011_0:149:3057:1869_1920x0_80_0_0_2334e59c924f7a5d55fd5871f3bf1e0f.jpg
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля обвинил команду другого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура в нечестных методах ведения предвыборной кампании."У них определенные методы... Они звонят депутатам, обещают деньги, выдвижения на должности на выборах в законодательные органы. Это нечестные методы. Я, как и многие французы, задаюсь вопросом, не нужна ли "операция Земмур" для того, чтобы помешать Марин Ле Пен пройти во второй тур, вплоть до того, чтобы дать пройти Валери Пекресс, чтобы содействовать ее избранию или переизбранию Эммануэля Макрона", - заявил Барделля в эфире телеканала BFMTV.Ранее глава делегации французской правой партии "Национальное объединение" в Европарламенте Жером Ривьер решил присоединиться к партии крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура и поддержать его на президентских выборах, так как Марин Ле Пен, по его словам, не в состоянии победить на них. Как сообщала позднее газета Parisien, помимо Ривьера к Земмуру решил присоединиться еще один член команды Ле Пен - Дамьен Рьё, помощник ее советника Филиппа Оливье. В дальнейшем в газете появилась информация, что племянница Ле Пен, Марион Марешаль Ле Пен, размышляет о возможности поддержать на выборах Земмура.В июле 2021 года сообщалось, что Жордан Барделля будет заменять Марин Ле Пен на посту лидера партии "Национальное объединение" на время президентской кампании во Франции.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Марин Ле Пен и Эрика Земмура это глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20220130/frantsiya-1770202246.html
https://ria.ru/20220128/zemmur-1769996036.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761515011_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_93960edd6ff36f62cc29afacb3903438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, марин ле пен, анн идальго, жан-люк меланшон, европарламент, жером ривьер, эрик земмур
16:57 30.01.2022 (обновлено: 16:58 30.01.2022)
 
Близкий соратник Ле Пен обвинил команду Земмура в нечестных методах

Соратник Ле Пен Барделля обвинил команду Земмура в нечестных методах ведения кампании

© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Bob Edme
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля обвинил команду другого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура в нечестных методах ведения предвыборной кампании.
"У них определенные методы... Они звонят депутатам, обещают деньги, выдвижения на должности на выборах в законодательные органы. Это нечестные методы. Я, как и многие французы, задаюсь вопросом, не нужна ли "операция Земмур" для того, чтобы помешать Марин Ле Пен пройти во второй тур, вплоть до того, чтобы дать пройти Валери Пекресс, чтобы содействовать ее избранию или переизбранию Эммануэля Макрона", - заявил Барделля в эфире телеканала BFMTV.
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
16:12
Кандидат в президенты Франции предложила провести встречу с участием России
Ранее глава делегации французской правой партии "Национальное объединение" в Европарламенте Жером Ривьер решил присоединиться к партии крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура и поддержать его на президентских выборах, так как Марин Ле Пен, по его словам, не в состоянии победить на них. Как сообщала позднее газета Parisien, помимо Ривьера к Земмуру решил присоединиться еще один член команды Ле Пен - Дамьен Рьё, помощник ее советника Филиппа Оливье. В дальнейшем в газете появилась информация, что племянница Ле Пен, Марион Марешаль Ле Пен, размышляет о возможности поддержать на выборах Земмура.
В июле 2021 года сообщалось, что Жордан Барделля будет заменять Марин Ле Пен на посту лидера партии "Национальное объединение" на время президентской кампании во Франции.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Марин Ле Пен и Эрика Земмура это глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 14:55
Земмур потребовал от Меланшона не разговаривать с ним как с собакой
 
В миреФранцияМарин Ле ПенАнн ИдальгоЖан-Люк МеланшонЕвропарламентЖером РивьерЭрик Земмур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе
00:14Бензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной Европе
00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России