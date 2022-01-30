16:12 30.01.2022 (обновлено: 18:33 30.01.2022)
Кандидат в президенты Франции предложила провести встречу с участием России
Кандидат в президенты Франции Пекресс предложила провести встречу с участием России и ЕС
© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
© AP Photo / Christophe Ena
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс выступает с инициативой о проведении конференции по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза.
"Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза", - сказала Пекресс в эфире телеканала France 3.
Она приветствовала диалог, который существует между Францией и РФ сегодня. "Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы. Вместе с тем надо быть очень твердыми в этом диалоге. Границы Украины неприкосновенны, и мы должны их защищать, поскольку Франция сегодня в НАТО - альянсе, который будет защищать суверенные государства, находящиеся у его границ", - подчеркнула политик.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.