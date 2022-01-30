https://ria.ru/20220130/frantsiya-1770202246.html

Кандидат в президенты Франции предложила провести встречу с участием России

Кандидат в президенты Франции предложила провести встречу с участием России - РИА Новости, 30.01.2022

Кандидат в президенты Франции предложила провести встречу с участием России

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс выступает с инициативой о проведении конференции по безопасности в... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T16:12

2022-01-30T16:12

2022-01-30T18:33

в мире

киев

франция

евросоюз

нато

сергей лавров

россия

валери пекресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763707500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a8e0d6d0104bbd383314a1daaaef28b.jpg

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс выступает с инициативой о проведении конференции по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза."Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза", - сказала Пекресс в эфире телеканала France 3.Она приветствовала диалог, который существует между Францией и РФ сегодня. "Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы. Вместе с тем надо быть очень твердыми в этом диалоге. Границы Украины неприкосновенны, и мы должны их защищать, поскольку Франция сегодня в НАТО - альянсе, который будет защищать суверенные государства, находящиеся у его границ", - подчеркнула политик.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220130/bezopasnost-1770181496.html

https://ria.ru/20220129/gaz-1770089379.html

киев

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, франция, евросоюз, нато, сергей лавров, россия, валери пекресс