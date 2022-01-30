https://ria.ru/20220130/britaniya-1770178641.html

Глава МИД Британии не исключила никаких вариантов оказания помощи Украине

Глава МИД Британии не исключила никаких вариантов оказания помощи Украине - РИА Новости, 30.01.2022

Глава МИД Британии не исключила никаких вариантов оказания помощи Украине

Великобритания не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае обострения ситуации и готовит расширенные санкции против России, заявила министр... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T11:42

2022-01-30T11:42

2022-01-30T14:17

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ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости. Великобритания не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае обострения ситуации и готовит расширенные санкции против России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Мы абсолютно ничего не исключаем. Мы уже поддерживаем Украину в таких сферах, как кибербезопасность, разведка, недавно мы обнародовали разведанные… Мы работаем над оказанием поддержки в других сферах, я уже говорила об оборонительном вооружении, мы подготовили более 20 тысяч украинских военных. Мы будем рассматривать любой вариант, и мы будем работать с нашими союзниками по НАТО для поддержки Украины", — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, будет ли Великобритания поддерживать финансово и другими методами "сопротивление" Украины в случае обострения обстановки, несмотря на то, что британских военных там не будет.Кроме этого в Британии разрабатывают законопроект, который позволит вводить ограничительные меры против любых организаций и лиц из России. По словам дипломата, его представят в парламенте 31 января.Эти санкции подразумевают возможность конфискации собственности "российских олигархов".Ранее официальный представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявлял, что Лондон не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии в случае эскалации ситуации.В рамках учебной миссии Orbital минобороны Великобритании на Украине, которая была запущена в 2015 году, подготовку прошли около 22 тысяч украинских военных, в январе Британия направила на Украину дополнительно новых военных инструкторов и две тысячи ракет. В настоящее время на Украине находятся 100 британских военных инструкторов.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/trass-1769619623.html

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770180391.html

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великобритания

киев

сша

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