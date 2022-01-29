https://ria.ru/20220129/yaponiya-1770124889.html

В Японии поблагодарили участвующих в развитии отношений с Россией

В Японии поблагодарили участвующих в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 29.01.2022

В Японии поблагодарили участвующих в развитии отношений с Россией

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе выступления на церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, которая прошла в субботу РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:21

2022-01-29T14:21

2022-01-29T14:34

япония

осака (город)

мид японии‎

синдзо абэ

максим решетников

михаил галузин

россия

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе выступления на церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, которая прошла в субботу в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо, поблагодарил "всех, кто участвует в развитии японо-российских отношений", отметив, что в проектах обменов с 2020 года приняли участие уже более 1,3 миллиона человек."На сегодняшний день посредством использования формата онлайн-мероприятий и других инновационных технологий для передачи информации было осуществлено более 340 проектов обменов, в которых приняли участие в общей сложности более 1,3 миллиона человек", - подчеркнул министр.Хаяси отметил, что "база для построения доверительных отношений закладывается через взаимодействие людей, которое является единственным, что может помощь углубить понимание оппонента"."Я надеюсь, что церемония открытия положит началу года еще большего расширения региональных обменов между Россией и Японией и дальнейшего развития японо-российских отношений", - добавил глава японского МИД.Проведение Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов было согласовано в ходе встречи президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в 2019 году. Однако на фоне пандемии коронавируса в апреле 2020 года МИД Японии сообщил о переносе сроков церемонии.Впоследствии за скорейшее проведение мероприятия выступали как российская, так и японская сторона."Пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в эти планы. Тем не менее, рады отметить, что, несмотря на сложности, удалось успешно осуществить больше половины из 42 запланированных в рамках данной инициативы начинаний. Речь, в частности, о заседании Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству двусторонней Межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, подготовке соглашений о взаимодействии между рядом субъектов Российской Федерации и префектур Японии, гастролях мастеров культуры", - заявил на церемонии посол России в Японии Михаил Галузин.Кроме этого, на церемонии выступили министр экономического развития России Максим Решетников.

https://ria.ru/20220128/yaponiya-1770002044.html

япония

осака (город)

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япония, осака (город), мид японии‎, синдзо абэ, максим решетников, михаил галузин, россия