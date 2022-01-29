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В Японии прошла церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией
В Японии прошла церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией - РИА Новости, 29.01.2022
В Японии прошла церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией
Церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов прошла в субботу в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:30
2022-01-29T10:30
2022-01-29T10:30
япония
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синдзо абэ
максим решетников
михаил галузин
россия
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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов прошла в субботу в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо.Проведение Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов было согласовано в ходе встречи президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в 2019 году. Однако на фоне пандемии коронавируса в апреле 2020 года МИД Японии сообщил о переносе сроков церемонии.Впоследствии за скорейшее проведение мероприятия выступали как российская, так и японская сторона."Пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в эти планы. Тем не менее рады отметить, что несмотря на сложности, удалось успешно осуществить больше половины из 42 запланированных в рамках данной инициативы начинаний. Речь, в частности, о заседании Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству двусторонней Межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, подготовке соглашений о взаимодействии между рядом субъектов Российской Федерации и префектур Японии, гастролях мастеров культуры", - заявил на церемонии посол России в Японии Михаил Галузин.Кроме этого, на церемонии выступил министр экономического развития России Максим Решетников.
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япония, осака (город), мид японии, синдзо абэ, максим решетников, михаил галузин, россия
В Японии прошла церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией
В Саппоро прошла церемония открытия Года межрегиональных и побратимских обменов с Россией