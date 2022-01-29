https://ria.ru/20220129/yaponiya-1770107773.html

В Японии прошла церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией

В Японии прошла церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией - РИА Новости, 29.01.2022

В Японии прошла церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией

Церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов прошла в субботу в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T10:30

2022-01-29T10:30

2022-01-29T10:30

япония

осака (город)

мид японии‎

синдзо абэ

максим решетников

михаил галузин

россия

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов прошла в субботу в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо.Проведение Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов было согласовано в ходе встречи президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в 2019 году. Однако на фоне пандемии коронавируса в апреле 2020 года МИД Японии сообщил о переносе сроков церемонии.Впоследствии за скорейшее проведение мероприятия выступали как российская, так и японская сторона."Пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в эти планы. Тем не менее рады отметить, что несмотря на сложности, удалось успешно осуществить больше половины из 42 запланированных в рамках данной инициативы начинаний. Речь, в частности, о заседании Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству двусторонней Межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, подготовке соглашений о взаимодействии между рядом субъектов Российской Федерации и префектур Японии, гастролях мастеров культуры", - заявил на церемонии посол России в Японии Михаил Галузин.Кроме этого, на церемонии выступил министр экономического развития России Максим Решетников.

https://ria.ru/20220129/yaponiya-1770100100.html

япония

осака (город)

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япония, осака (город), мид японии‎, синдзо абэ, максим решетников, михаил галузин, россия