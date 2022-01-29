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ЦИК представит идеи по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России
ЦИК представит идеи по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России - РИА Новости, 29.01.2022
ЦИК представит идеи по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России
ЦИК выполнит поручение совместно с кабмином РФ и администрацией президента представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:43
2022-01-29T15:43
политика
владимир путин
сергей кириенко
цик рф
михаил мишустин
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЦИК выполнит поручение совместно с кабмином РФ и администрацией президента представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории России и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова."Есть поручение президента - будем выполнять", - сказала Памфилова.Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать совместно с администрацией президента и ЦИК практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, "в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования".Срок исполнения - 1 июня, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя АП Сергей Кириенко и председатель ЦИК Элла Памфилова.
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политика, владимир путин, сергей кириенко, цик рф, михаил мишустин, элла памфилова, россия
15:43 29.01.2022
 
ЦИК представит идеи по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России

ЦИК подготовит предложения по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании
Женщина принимает участие в голосовании - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина принимает участие в голосовании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЦИК выполнит поручение совместно с кабмином РФ и администрацией президента представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории России и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Есть поручение президента - будем выполнять", - сказала Памфилова.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать совместно с администрацией президента и ЦИК практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, "в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования".
Срок исполнения - 1 июня, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя АП Сергей Кириенко и председатель ЦИК Элла Памфилова.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
18 января, 21:19
В ЦИК ответили на обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования
 
ПолитикаВладимир ПутинСергей КириенкоЦИК РФМихаил МишустинЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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