https://ria.ru/20220129/vybory-1770132501.html

ЦИК представит идеи по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России

ЦИК представит идеи по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России - РИА Новости, 29.01.2022

ЦИК представит идеи по выборам для граждан, не имеющих регистрации в России

ЦИК выполнит поручение совместно с кабмином РФ и администрацией президента представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:43

2022-01-29T15:43

2022-01-29T15:43

политика

владимир путин

сергей кириенко

цик рф

михаил мишустин

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЦИК выполнит поручение совместно с кабмином РФ и администрацией президента представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории России и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова."Есть поручение президента - будем выполнять", - сказала Памфилова.Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать совместно с администрацией президента и ЦИК практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, "в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования".Срок исполнения - 1 июня, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя АП Сергей Кириенко и председатель ЦИК Элла Памфилова.

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политика, владимир путин, сергей кириенко, цик рф, михаил мишустин, элла памфилова, россия