https://ria.ru/20220129/vrach-1770143616.html

Депздрав Москвы рассказал, кто может вызвать врача на дом

Депздрав Москвы рассказал, кто может вызвать врача на дом - РИА Новости, 29.01.2022

Депздрав Москвы рассказал, кто может вызвать врача на дом

Вызов врача на дом в Москве в связи с нагрузкой на медсистему осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T18:22

2022-01-29T18:22

2022-01-29T18:36

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вызов врача на дом в Москве в связи с нагрузкой на медсистему осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или тяжёлого течения заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В связи с распространением штамма "омикрон" нагрузка на все звенья медицинской системы растет, особенно растет нагрузка на колл-центры, справочную медицинскую систему "122", поликлиники. В связи с этим сейчас в Москве вызов врача на дом осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или тяжёлого течения заболевания", - сообщили в департаменте.В департаменте напомнили, что пациенты с симптомами ОРВИ могут обратиться к дежурному врачу поликлиники."Прийти на прием без предварительной записи к дежурному врачу можно в любую поликлинику независимо от наличия или отсутствия прикрепления. При этом, если у человека есть прикрепление к московской поликлинике, он может заранее записаться на прием к дежурному врачу и прийти к назначенному времени", - отметили в пресс-службе.В департаменте также добавили, что для того, чтобы все москвичи смогли оперативно получить медицинскую помощь, в городских поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей, они работают без выходных, с 8 до 20 часов, но по факту принимают до последнего пациента."Во всех поликлиниках города Москвы организован отдельный вход для людей с симптомами вирусной инфекции для разделения потоков пациентов, на всех этажах здания есть система навигации и указатели на социальную дистанцию, за соблюдением которой следит персонал поликлиники. На входе пациентам проводят термометрию и выдают респираторы, которые максимально обеспечивают безопасность и защищают от вирусов", - рассказали в департаменте.Также расширился спектр доступных диагностических возможностей. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике будут проводить дополнительные обследования – например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие.В департаменте напомнили, что с 28 января при симптомах ОРВИ москвичи старше 18 лет могут без посещения поликлиники дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней."При положительном результате ПЦР-теста, если он был сдан в Москве, врач инициативно свяжется с пациентом. В зависимости от состояния здоровья врач или проведет аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный, или посетит его на дому", - рассказали в пресс-службе.Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Если по состоянию здоровья пациенту требуется продолжить лечение, то больничный так же автоматически будет продляться. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.

https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html

https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, москва, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса