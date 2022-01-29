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Вирусолог не исключил новые волны коронавируса
Вирусолог не исключил новые волны коронавируса - РИА Новости, 29.01.2022
Вирусолог не исключил новые волны коронавируса
Пятая волна нового коронавируса вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана, сообщил РИА Новости вирусолог,... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T04:18
2022-01-29T04:18
2022-01-29T04:18
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сергей нетесов
омикрон-штамм коронавируса
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НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Пятая волна нового коронавируса вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана, сообщил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.Штамм коронавируса "омикрон" в январе стремительно распространяется по регионам России, постепенно вытесняя предшествующий штамм "дельта". По данным на 27 января, распространение "омикрона" фиксируется уже в 74 регионах России.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, омикрон-штамм коронавируса
Вирусолог не исключил новые волны коронавируса
Вирусолог Нетесов: новые волны коронавируса вполне возможны, его изменчивость не исчерпана